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کد مطلب 5924115
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

اولین تصاویر از شلیک و انهدام هدف توسط موشک شفق

اولین تصاویر از شلیک و انهدام هدف توسط موشک شفق

امروز روز حمله همه‌جانبه نیروی زمینی ارتش و هلی‌برن کماندوهای این نیرو در عمق خطوط دشمن بود.

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    نظرات

    • درسا IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      42 5
      پاسخ
      بسیار عالی بسیار زیبا و بسیار با اقتدار متشکرم از دفاع از وطن
    • سید مجتبی حسینی IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      28 3
      پاسخ
      خداحفظتان کند غیورمردان اسلام سربازان امام زمان دشمن صهیونیست اگرجرعت داردباشماروبروشودبیاید شمارابه خدای مندان می سپاریم وازش می خواهیم برتری شمارا وسلامتی شماها دست مریزا جان من فدای تک تکتان جانباز هستم ولی حاضرم برای شما سنگرشوم خداپشت پنا تان باد راه راست پایداراست ان شالله و دشمن خلق خداهمیشه
      • مهدی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        20 2
        سلام خداوند شما جانبازان عزیز رو حفظ کنه‌. شما پیشرو و الگوی ما در این مسیر هستید. تمام عمر ممنون از جانفشانی و از خودگذشتگی شما عزیزان هستیم.
    • chabok_e IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      24 2
      پاسخ
      خدا قوت به تمامی حافظان
    • سید محسن IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      12 4
      پاسخ
      خدا اماما شهدا حافظ این نظام رهبر مردم مملکت پاک عزیز نازنین امام زمان باشن انشاالله به همین زودی ها نابود تمام دشمنان حرام ها مسلمان کش کودک کشان عالم باشیم و ریشه هر چی ظلم ستم تروریست آتیش کشیده بشه نابود بشه❤️🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸👌👌👏👏💪💪
    • کیان IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      14 2
      پاسخ
      زنده بادجنگجویان مقتدراسلام انشالله که روسفیدشیدجلوی امام عصرپرچمتون بالاسربازان وطن
      • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        10 2
        انشاالله ، نصر من الله و فتح قریب
    • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      8 3
      پاسخ
      آذربایجان ترکیه و خود فروختهای تجزیه طلب سگهای اسرائیل انگلیس هستند
    • عباس IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      5 4
      پاسخ
      منهدم نشد که
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      7 3
      پاسخ
      فقط می‌سازید .کی میزنید این اسراییل رو ما دلمون خنگ شه
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 2
      پاسخ
      ماشالله ماشالله خدا حفظ کنه جهموری،اسلامی .بزنین این اسرائیل دلمان خنک بشه
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 1
      پاسخ
      با سلام احترام خدا قوت ما این همه رزمایش با شلیک انواع مختلف موشک اقتدار و قدرتمان را به دشمنان اسلام نشان دادیم ولی یه رزمایشی صورت نگرفته اگه خدای نکرده به سمت ما موشکی شلیک شود قادر به رهگیری و انهدام آن هستم واطمینان خاطر هم وطنان مضاعف شود
    • علی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      دشمن عقب نشینی کرد ،دشمن فرضی
    • اصغرعلی بلوچ DE ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      جونم فدات ایران با این قدرتت حالمون خوبه هستین ولی امریکا زیاد داره هزیون میگه، خفش کنید قدرتشون دارین
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      زنده باد فقط ارتش مقتدرومردمی

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