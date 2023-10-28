دریافت 4 MB کد مطلب 5924115 https://mehrnews.com/x33nnk ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲ کد مطلب 5924115 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲ اولین تصاویر از شلیک و انهدام هدف توسط موشک شفق امروز روز حمله همهجانبه نیروی زمینی ارتش و هلیبرن کماندوهای این نیرو در عمق خطوط دشمن بود. کپی شد مطالب مرتبط رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش پایان یافت رزمایش نیروی زمینی ارتش پیام اقتدار را به دشمنان مخابره کرد کمک به عملیات پدافند ساحلی با ایجاد دیواره آتش ۵ کیلومتری آمادگی «نزاجا» برای پاسخگویی به تهدیدات / قدرت بالگردی هوانیروز ارتش در منطقه منحصربهفرد است افزایش هماهنگی رستههای رزمی نزاجا / طراحی سناریوی رزمایش مطابق با نبردهای پیشرو برچسبها رزمایش رزمایش نظامی آزمایش موشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران هلی برن نیروی زمینی ارتش
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