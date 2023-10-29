سپاهان - نساجی؛ دو روی متفاوت سکه/تلاش پرسپولیس برای بازگرفتن صدر

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه هفتم آبان، دو بازی برگزار می‌شود. ابتدا و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر تیم نساجی مازندران میزبان سپاهان اصفهان است. این دو تیم در شرایطی کاملاً متفاوت رو در روی هم قرار می‌گیرند.

سپاهان هر پنج بازی خود در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشته و با پیروزی مقابل آلمالیق ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا با روحیه مضاعف پا به مازندران خواهد گذاشت.

سپاهان در این فصل بسیار آماده نشان داده است و با خریدهایی که داشته به دنبالی قهرمانی است. در فصل گذشته زرد پوشان اصفهانی در هر دو دیدار رفت و برگشت موفق به شکست نساجی شدند و برای اینکه از دو مدعی دیگر قهرمانی یعنی پرسپولیس و استقلال تهران فاصله نگیرند محکوم به پیروزی در این بازی هستند.

در آن سوی میدان تیم نساجی با هدایت سید مهدی رحمتی با احتساب دیدارهای آسیایی، در چهار بازی اخیر خود با شکست مواجه شده است. رحمتی و شاگردانش برای حفظ امید در ادامه رقابت‌های لیگ برتر باید در این بازی حساس و خانگی نتیجه لازم را کسب کنند. با اعلام باشگاه نساجی و برای حضور هرچه بیشتر هواداران تماشای این دیدار رایگان اعلام شده است.

نساجی در ۶ بازی گذشته خود، پنج امتیاز کسب کرده است و هواداران این تیم از عملکرد کادرفنی اصلاً رضایت ندارند. در روزهای اخیر هم وحید فاضلی از جمع دستیاران رحمتی جدا شده است.

ملوان بندرانزلی - پرسپولیس

ملوان بندرانزلی فصل را با هدایت مهدی تارتار آغاز کرد و توانست یکی از بهترین نتایج ابتدایی تاریخ خود در رقابت‌های لیگ برتر را کسب کند. ملوانی‌ها از هفت بازی، ۱۱ امتیاز کسب کرده‌اند و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رده هفتم جدول قرار دارند. شاگردان تارتار اگرچه در دو بازی ابتدایی خود شکست خوردند اما در سه دیدار اخیر دو پیروزی و یک تساوی را کسب کرده‌اند و با این تفاسیر یحیی گل محمدی و شاگردانش کار سختی مقابل این تیم خواهند داشت.

پرسپولیس هم علی رغم حاشیه هایی که با آن مواجه بوده، طی سال جاری آمار بی نظیری از خود به ثبت رسانده است. شاگردان گل محمدی تاکنون ۱۹ بازی رسمی را در سال جاری به انجام رسانده‌اند که در ۱۷ بازی با پیروزی زمین را ترک کرده‌اند و یک دیدار را با تساوی و یک بازی را هم با شکست پشت سر گذاشته‌اند.

پرسپولیس با پیروزی مقابل استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف ملوان خواهد رفت. با پیروزی استقلال تهران مقابل آلومینیوم اراک شاگردان گل محمدی رده نخست جدول را به رقیب سنتی خود واگذار کرده‌اند و در صورتی برتری در مقابل ملوان بار دیگر به صدر جدول می رسند.

در دو دیدار رفت و برگشت فصل گذشته پرسپولیسی‌ها برنده بازی بودند و آخرین پیروزی ملوان مقابل پرسپولیس به ۱۷ بهمن سال ۹۳ بر می‌گردد که آن بازی با نتیجه یک بر صفر به سود انزلی چی ها به پایان رسید.

این باز از ساعت ۱۶ و در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران برگزار می‌شود.