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کد مطلب 5924131
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

تصاویری از انفجار و آتش سوزی مهیب در تل آویو

تصاویری از انفجار و آتش سوزی مهیب در تل آویو

وضعیت کم سابقه شهر اشغالی تل آویو زیر آتش موشک‌های مقاومت فلسطین را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      24 2
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      همیشه در آتشند جای اینها همین است
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      12 9
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      هیچی نیست در برابر موشکهایی که اونا میزنن
    • حسین IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      9 1
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      یکی میگه چیزی نیست بله درجوابش همین هیچی نیست مطمعن باش حتی یه خار کوچیک هم میتونه دید چشم رو مختل کنه 😉🤭😊
    • مهدی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      باید راکت های حماس فسفری بشن که اگر یک ضربه با فسفر زد یک ضربه با فسفر بهش بزنیم جامعه جهانی کار خودشو میکنه اینکه در برابر کسی که با فسفر مردم میزنه با فسفر بزنیمش باعث بی ابرویی میشه یا باعث سیلی محکم به نقض کننده میشه والا نمیدونم چی بگم
    • ابراهیم IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      8 1
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      خود کرده را تدبیر نیست، این آتش را خودشان بر جان خود انداختند و هر روز بیشتر و بیشتر میشود و روز موعود که خود با دستهای همراه مومنان خود خانه هایشان را خراب میکنند و موجب عبرت هر صاحب بینشی خواهد بود.
    • اسی IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 0
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      الهی به درک واصل بشن
    • حسین IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      بایدبیشترازاین‌موشک‌باران‌شود

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