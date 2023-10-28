دریافت 20 MB کد مطلب 5924131 https://mehrnews.com/x33nnF ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵ کد مطلب 5924131 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵ تصاویری از انفجار و آتش سوزی مهیب در تل آویو وضعیت کم سابقه شهر اشغالی تل آویو زیر آتش موشکهای مقاومت فلسطین را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط آمار شهدای غزه به بیش از ۸۰۰۰ نفر رسید/ ۵ هزار نظامی آمریکایی شریک جنایات رژیم صهیونیستی گوترش: تاریخ همه ما را قضاوت خواهد کرد لحظه هکشدن شبکه ۱۳ «اسرائیل» توسط هکر اردنی افشای تصاویر دوربینهای مشرف به مقرهای موساد و یگان ۸۲۰۰ تظاهرات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش ارتش رژیم صهیونیستی تل آویو آتش سوزی مقاومت فلسطین
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