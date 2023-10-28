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کد مطلب 5923972
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

افشای تصاویر دوربین‌های مشرف به مقرهای موساد و یگان ۸۲۰۰

افشای تصاویر دوربین‌های مشرف به مقرهای موساد و یگان ۸۲۰۰

گروه هکری عصای موسی تصاویر دوربین‌های مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

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    نظرات

    • DE ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      14 14
      پاسخ
      بابا هر چیزی را که نباید اعلام کنید، هی دست ترفندهای فلسطینی ها را رو می کنید
      • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        26 19
        پویش آیت الکرسی برای سلامتی مردم فلسطین علی الخصوص مردم غزه هرکس ۵بار در روز بخواند بزودی حفظش می کند
    • سید مجتبی حسینی IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      22 10
      پاسخ
      پس چرااجازنمی دهید عیب سران مسلمان نمارابنویسیم پکش می کنیددنیای اسلام هرچه ضربه می خوردازمسلما ننماها می خوردسران کشورهای مسلمان همگی سرسپرده هستن جزایران وگرنه غرب چنین جرعتی نمی کرد
    • رضا صادقی IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      9 37
      پاسخ
      سلام اردوغان در یک کلام خیلی بزرگواری
    • مهدی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      23 2
      پاسخ
      از اردوغان این حرف‌ها بعیده
    • رضا IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      35 3
      پاسخ
      اردوغان منافق است و نان را به روز می‌خورد میلگرد و مصالح برای ساخت دیوار غزه توسط همین شخص به اسرائیل ارسال شد.
    • ناشناس IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      11 3
      پاسخ
      یکی مثل اردوغان یا لوکشنکو فت و یا دیگران فقط نابودی رو توی اینطور مواقع میبینند و بر آتش جنگ میدمند حالا ایران باشه یا اسراییل یا فلسطین مفلوک اینا مثل شغال فرصت طلبند وگرنه دلشون برا هیچ کس نسوخته
      • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        4 0
        دمت گرم
    • جاسم IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      21 14
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل. همین
    • قاسم IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      19 9
      پاسخ
      سلام. با تمام وجود حاضر به رفتن جبهه جنگ با رژیم کودک کش نا مشروع هستم.....
      • حبیب IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        17 18
        درود بر سید علی خامنه ای ما فدائیان رهبریم هرچی رهبر انقلاب اسلامی ایران بگه امر امر ایشونه اسرائیل حرام زادست
    • صفر IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      13 7
      پاسخ
      سلام دوستان خلبان‌ها جنگنده های اسرائیلی از هر اشغالی توی دنیا کثیف‌ترین حیون از اینا بهتره لقمه سگ خوردن که اینطور بمب میزنن بی هدف فلسطین باید بزنه این گثافتها را
    • امیر IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      7 6
      پاسخ
      جالبه همه اینومیدونن که این دولت غاصب به لطف کمک دیگرونه که سرپاست والامدنیست بازاین دست واون دست میکنن وفقط به شعاربسنده کرده توقع دارن به ارامی ازبین بره ذهی خیال باطل،هیچکدوم ازکشورها وحتی گروههای اسلامیبه غیرازاونهایکه دربطن ماجراهستن به خودشون جرات حمله به این جرصومه فسادوپلیدی وسفاک نمیدن
    • بوحنا IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      10 9
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      اسرائیل فعلا با دم شیر بازی میکنه. وای به روزی که شیران از بیشه های ایران بیرون بیان
      • فرزندان ب.ا. IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        6 7
        هیچ غلطی نمی کنید ازمن نصیحت دنبال سوراخ موش بگردید.حححح بادم شیربازی وعصای موسی بازی نکنید.ححححح
    • Omen tnha IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      9 0
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      روی حرف های اردغان نمیشود حساب باز کنی. این آقا نخود هر اشی هست .نه عقیده داره به حرفی که میزند و نه حرفش را طرف مقابل جدی میگیره .جیره خور غربه
    • مریم IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اردوغان معلوم الحال الان معلوم نیست بااین حرفش چه باجی ازاسرائیل می خواهد بگبره اگه راست می گفت سفارت اسراییل تعطیل می کرد سفیر اسرائیل اخراج می کرد خودش سرسپرده امریکاست با داعش علیه سوریه بود
    • علی IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      روشن‌ترین جنگ ، جنگ با اسراییل هست .مرگ بر اسرائیل

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