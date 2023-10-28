دریافت 19 MB کد مطلب 5923972 https://mehrnews.com/x33njq ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰ کد مطلب 5923972 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰ افشای تصاویر دوربینهای مشرف به مقرهای موساد و یگان ۸۲۰۰ گروه هکری عصای موسی تصاویر دوربینهای مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط حزبالله لبنان: مواضع ریشا، الجرداح و العباد را هدف قرار دادیم لحظه هکشدن شبکه ۱۳ «اسرائیل» توسط هکر اردنی اردوغان: اسراییل اشغالگر است/ تلآویو بدون حمایت غرب ۳ روز هم دوام نمیآورد برای مقابله با اسرائیل همه گزینهها روی میز است رسانههای عبری فاش کردند/ سفر مخفیانه رییس موساد به قطر! مطالب مربوط به غزه به طور مستقیم در کتب درسی سال آینده می آید؟ تصاویری از انفجار و آتش سوزی مهیب در تل آویو برچسبها گروه هکری عصای موسی موساد رژیم صهیونیستی دوربین مدار بسته حمله سایبری اسرائیل
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