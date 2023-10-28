جزییات جنایات «اسرائیل» و آمریکا در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در جریان عملیات زمینی محدود ارتش رژیم صهیونیستی به خاک غزه در شامگاه جمعه ۵ هزار نظامی آمریکایی در کنار نظامیان این رژیم مشارکت داشتند.

بر پایه این گزارش، «اسرائیل» برای عملیاتی کردن نفوذ به غزه، از سناریوی تکراری سال ۲۰۱۴ خود استفاده کرد و سه لشکر و چندین تیپ آمریکایی برای نفوذ به غزه از محورهای اردوگاه بریج، بیت حانون، بیت لاهیا و شمال خان یونس، ارتش این رژیم را همراهی کردند.

طبق این گزارش خبری، علت موفقیت محدود پیشروی ارتش صهیونیستی در نفوذ به مناطق شمالی نوار غزه در شامگاه جمعه به اجرای عملیات تقسیم غزه به ۲ یا ۳ محور برای پیشروی همزمان با قطع خطوط ارتباطی اینترنت و تماس رزمندگان مقاومت پیش از اجرای عملیات نفوذ بر می‌گردد.

گفتنی است شامگاه جمعه، دانییل هاگاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی فرمان گسترش عملیات زمینی ارتش این رژیم برای نفوذ به نوار غزه را اعلام کرد و در جریان عملیات زمینی خود ارتش این رژیم با پشتیبانی نیروی هوایی ۱۵۰ نقطه از نوار غزه را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

آغاز تحرکات مجدد زمینی اسرائیل در شمال غزه و مقابله مقاومت

رسانه‌های خبری بامداد یکشنبه گزارش دادند که صدای درگیری‌های شدید و تیراندازی در مناطق شمالی نوار غزه شنیده شده و اخباری مبنی بر مقابله مقاومت با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای آغاز ورود مرحله دوم عملیات زمینی به غزه مطرح است.

منابع فلسطینی تصریح کردند که صدای تیراندازی همچنین در مناطق شمال و شمال غرب نوار غزه شنیده می‌شود و همزمان حملات توپخانه‌ای شدیدی از سوی رژیم صهیونیستی به آن مناطق صورت می‌گیرد.

شاهدان عینی عنوان کردند، حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید همچنان در نقاط مختلفی از غزه از جمله اردوگاه عسکر ادامه دارد.

رسانه‌های فلسطینی اظهار کردند، نیروهای ارتش اسرائیل در تلاش هستند بار دیگر به شمال غزه نفوذ کنند و در آنجا درگیری‌های شدیدی با مقاومت در جریان است و نیروهای مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند.

نیروهای رژیم صهیونیستی شب گذشته نیز از عملیات زمینی در نوار غزه خبر دادند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز عملیات شب گذشته را آغاز مرحله دوم عملیات علیه نوار غزه خواند.

رگبار حملات موشکی به تل‌آویو همزمان با کنفرانس خبری نتانیاهو

گردان‌های قسام طی بیانیه‌ای شامگاه شنبه اعلام کرد که در واکنش به ادامه جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم بی گناه غزه تل آویو را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

بر اساس گزارش منابع عبری، موشک‌های قسام به ریشون لتسیون و بافنیه در جنوب تل آویو هم اصابت کرده است.

این حملات در حالی صورت گرفته است که طی ساعات گذشته نیروهای مقاومت فلسطین در غزه بارها تل آویو و مناطق مرکزی فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی خود قرار داده بودند.

پیشتر نیز گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی شهرک اشغالی بئر السبع را هدف حملات موشکی قرار داد.

تاکنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های صهیونیست نشین نزدیک مرزهای لبنان فرار کرده‌اند.

نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عملیات غافلگیر کننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.

حادثه امنیتی در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی

رادیو سراسری رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه‌ای امنیتی در منطقه اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد و گفت از صهیونیست‌های ساکن این منطقه خواسته شده سریعاً به پناهگاه بروند.

این در حالی است که برخی منابع از شلیک موشک هدایت شونده کورنت به سمت شهرک مسگاف عام و المناره در منطقه الجلیل خبر دادند.

خبرنگار شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از وقوع حادثه امنیتی در اطراف شهرک مرگلیوت خبر داده و تاکید کرد که نیروهای ارتش در حال مقابله با این تهدید هستند.

نخستین واکنش «یحیی السنوار» در نوار غزه پس از عملیات طوفان الاقصی

یحیی السنوار، رییس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه از آمادگی این جنبش برای توافق با رژیم صهیونیستی بر سر اسرای بین دو طرف خبر داد.

السنوار گفت که حماس آماده توافقی است که بر اساس آن، همه اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در قبال همه اسرای نزد مقاومت، آزاد شوند.

در همین ارتباط، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بلافاصله در واکنش به اظهارنظر یحیی السنوار ادعا کرد: «بیانیه السنوار درباره ربوده شدگان اسرائیلی جنگ روانی حماس برای فشار به افکار عمومی اسرائیل است.»

«ابوعبیده» سخنگوی کتایب القسام هم پیش از این گفت که ۵۰ اسیر صهیونیست در بمباران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند. کتایب القسام طی چند روز گذشته چهار اسیر را با میانجی‌گری قطر و مصر، آزاد کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی هم گفته بود که نیروهای مقاومت حماس، ۲۰۰ نفر را به اسارت گرفته‌اند. پیش از این ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده بود که حماس، ۱۵۵ نفر را اسیر کرده است.

وعده حماس برای آزادی ۸ گروگان روسی-اسرائیلی

عضو ارشد حماس که در رأس هیأتی از این حزب در حال دیدار از مسکو است گفت: وزارت خارجه روسیه فهرستی از ۸ نفر ارایه کرد که همگی دو شهروندی (دو تابعیتی) هستند.

میخاییل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد: «در جریان نشستی که با نمایندگان حماس در مسکو داشتیم، فهرست پیشنهادی آزادی ۸ تن از گروگانان روسی را مطرح کردیم و حماس نیز وعده همکاری برای آزادی آنان را داد.»

در همین راستا، موسی ابومرزوق، معاون دفتر سیاسی جنبش فلسطینی حماس تأیید کرد که این جنبش با در نظر گرفتن ماهیت رابطه با مسکو، به درخواست‌های روسیه در مورد بازداشت‌شدگانی که تابعیت روسی را دارند نگاه مثبت‌تری دارد.

ابومرزوق افزود: «دعوت از رهبران جنبش حماس برای بازدید از مسکو پیامی به تمام جهان است که روسیه حماس را یک جنبش آزادیبخش ملی می‌داند نه یک جنبش تروریستی.»

وی خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه موضعی تقدیرآمیز از جنبش حماس و مبارزه مردم فلسطین دارد وهمواره از موضع ملت فلسطین در شورای امنیت و سازمان ملل متحد حمایت سیاسی کرده است.

افزایش آمار شهدای فلسطینی به بیش از ۸ هزار نفر

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: آمار شهدای فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به بیش از ۸ هزار نفر که بیشتر آنان زن و کودک هستند، افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، شمار شهدای نوار غزه از آغاز عملیات طوفان الاقصی به ۷ هزار و ۷۰۳ تن افزایش یافته است.

وزرات بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست شامگاه دیروز جمعه در جریان پشتیبانی هوایی، دریایی و زمینی از نیروهای نظامی خود برای عملیات محدود نفوذ به شمال نوار غزه، با بمباران شدید پی در پی غزه، ۵۳ جنایت طی یک روز مرتکب شدند و شمار آمار شهدا به ۷۷۰۳ تن افزایش یافت که از این تعداد، بیش از ۳۵۰۰ تن از شهدا از کودکان هستند.

از سوی دیگر منابع محلی گزارش دادند که مناطق شمالی نوار غزه زیر شدیدترین حملات هوایی اشغالگران کودک‌کُش طی سه هفته اخیر قرار دارد.