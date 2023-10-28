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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲:۰۲

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به سوریه

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به سوریه

منابع سوری بامداد یکشنبه اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی حومه استان قنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری بامداد یکشنبه از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

رژیم اشغالگر اسرائیلی با گلوله‌های توپخانه مناطقی در روستای الحریه واقع در حومه قنیطره را هدف قرار داد.

در همین حال شبکه المیادین گزارش داد، در حمله توپخانه رژیم صهیونیستی، به بخشی از روستای اطراف استان قنیطره سوریه آتش سوزی به وقوع پیوسته است.

دولت سوریه بارها در بیانیه‌ها و نامه‌هایی که برای سازمان ملل متحد نوشته حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را محکوم کرده است.

کد مطلب 5924205

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