حمله ارتش رژیم اشغالگر به مواضع نیروهای مسلح سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تلویزیون سوریه گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز دوشنبه از سمت بلندی‌های اشغالی جولان سوریه ۲ موضع متعلق به نیروهای مسلح این کشور را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حملات مذکور علیه مواضع نیروهای مسلح سوریه در حومه درعا بدون برجای ماندن تلفات صورت گرفته است.

شب گذشته نیز رسانه‌های عبری زبان از وقوع تنش و درگیری میان سوریه و ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزها خبر داده بودند.

رسانه‌های خبری همچنین از وقوع انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر در شمال شرقی دیر الزور سوریه خبر داده بودند.

همزمان پایگاه آمریکایی «الشدادی» در جنوب الحسکه سوریه از سوی گروه‌هایی از داخل عراق بمباران گردید که منجر به انفجارهایی در داخل آن شد. مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی «الشدادی» در جنوب الحسکه سوریه با دو پهپاد خبر داد.

خبرنگار المیادین در بغداد نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که هواپیماهای نظامی با دو حمله به شهر البوکمال در حومه شرقی دیرالزور در عمق سوریه مواضع نیروهای مسلح را بمباران کردند.

خبرنگار شبکه المیادین در سوریه شامگاه شنبه نیز گزارش داده بود، پایگاه استقرار اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر در دیر الزور سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت.