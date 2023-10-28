حمله پهپادی بامدادی به پایگاه تروریستی التنف آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین به نقل از منابع آگاه از حمله پهپادی موفقیت‌آمیز گروه‌های عراقی به یک پایگاه آمریکایی در مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق خبر داد.

بر پایه این گزارش، شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۲ پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.

هنوز اطلاعاتی در خصوص میزان خسارات وارده به این پایگاه منتشر نشده است.