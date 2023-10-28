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۶ آبان ۱۴۰۲، ۳:۴۳

حمله پهپادی بامدادی به پایگاه تروریستی التنف آمریکا در سوریه

حمله پهپادی بامدادی به پایگاه تروریستی التنف آمریکا در سوریه

همزمان با شدت یافتن بمباران شبانه و قطع عامدانه خطوط ارتباطی در نوار غزه، گروه‌های عراقی پایگاه آمریکایی التنف در سوریه را با ۲ پهپاد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین به نقل از منابع آگاه از حمله پهپادی موفقیت‌آمیز گروه‌های عراقی به یک پایگاه آمریکایی در مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق خبر داد.

بر پایه این گزارش، شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۲ پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.

هنوز اطلاعاتی در خصوص میزان خسارات وارده به این پایگاه منتشر نشده است.

کد مطلب 5923295

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