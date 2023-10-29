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۷ آبان ۱۴۰۲، ۷:۴۱

وزیر دفاع عربستان به آمریکا می‌رود

وزیر دفاع عربستان به آمریکا می‌رود

منابع آگاه اطلاع دادند که وزیر دفاع عربستان برای دیدار با مقامات ارشد امنیتی و دفاعی آمریکا فردا دوشنبه راهی این کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وب‌سایت آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که «خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد و در کاخ سفید با مقامات ارشد دولت جو بایدن، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

به نوشته آکسیوس سفر وزیر دفاع عربستان از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌شده بود، اما اکنون پس از آن انجام می‌شود که روز شنبه اسرائیل اعلام کرد که «مرحله دوم» جنگ علیه غزه را آغاز کرده است و آماده عملیات زمینی است.

آن‌گونه که منابع آگاه آکسیوس گفته‌اند خالد بن‌سلمان با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید، لوید آستین، وزیر دفاع و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و همچنین چند سناتور این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

کد مطلب 5924224

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