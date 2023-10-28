وزیر خارجه قطر: کشتار غیرنظامیان غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه در دوحه از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد استقبال کرد.

در این دیدار آخرین تحولات فلسطین و راه های کاهش تنش ها بررسی شد.

وزیر خارجه قطر موضع قاطع کشورش را در قبال محکومیت هر گونه هدف قرار دادن غیرنظامیان ابراز کرد و گفت: کشتار غیرنظامیان بی گناه به ویژه زنان و کودکان و اعمال سیاست مجازات دسته جمعی به هر بهانه ای غیرقابل قبول است.

وی بر مخالفت کامل دولت قطر با بمباران بی رویه نوار غزه و تلاش برای کوچاندن اجباری مردم آن تاکید کرد و نسبت به خطر تشدید درگیری های زمینی در این جنگ برای امنیت غیرنظامیان و اسیران در غزه هشدار داد.

آل ثانی ضمن تاکید بر لزوم تداوم ورود کاروان های امدادی و کمک های بشردوستانه به مردم فلسطین، خواستار اقدام سریع جامعه جهانی برای پاسخگویی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای دستیابی به آتش بس بشردوستانه در نوار غزه شد.

وی بر اهمیت هماهنگی تلاشهای بین المللی و منطقه ای برای توقف حملات علیه غزه و اقدام جدی برای تحقق صلح فراگیر تاکید کرد.