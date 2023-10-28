به گزارش خبرگزاری مهر، «طارق سلمی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با خبرنگار مهر در غزه تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست همچنان به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات خود علیه غیرنظامیان بی گناه در نوار غزه ادامه می‌دهند تا بدین وسیله جبهه داخلی را تضعیف کنند.

وی افزود: بهترین شاهد برای این مسأله هدف قرار دادن و بمباران بیمارستان المعمدانی و کشتار زخمی‌های مستقر در این بیمارستان است. ما از برجای ماندن ۵۰۰ شهید در جریان این جنایت صحبت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست مسئولیت کامل این کشتارها را که در حق غیرنظامیان در غزه صورت می‌گیرد برعهده دارند؛ این کشتارها با هدف تسلیم کردن نیروهای مقاومت و ساکنان غزه و متوقف کردن مسیر جهاد علیه اشغالگران صهیونیست انجام می‌شود.

سلمی افزود: ما از همین جا اعلام می‌کنیم که هر چقدر هم که این کشتارها تشدید شود مقاومت فلسطین در کمین اشغالگران صهیونیست بوده و کاملاً آماده رویارویی با دشمن صهیونیستی است.