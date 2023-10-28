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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴

گزارش اختصاصی مهر از غزه/

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین: در کمین صهیونیست‌ها هستیم+ فیلم

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین: در کمین صهیونیست‌ها هستیم+ فیلم

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با خبرنگار مهر در غزه ضمن اشاره به جنایات و کودک کشی آشکار رژیم صهیونیستی، از آمادگی مقاومت برای رویارویی با اشغالگران گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «طارق سلمی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با خبرنگار مهر در غزه تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست همچنان به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات خود علیه غیرنظامیان بی گناه در نوار غزه ادامه می‌دهند تا بدین وسیله جبهه داخلی را تضعیف کنند.

وی افزود: بهترین شاهد برای این مسأله هدف قرار دادن و بمباران بیمارستان المعمدانی و کشتار زخمی‌های مستقر در این بیمارستان است. ما از برجای ماندن ۵۰۰ شهید در جریان این جنایت صحبت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست مسئولیت کامل این کشتارها را که در حق غیرنظامیان در غزه صورت می‌گیرد برعهده دارند؛ این کشتارها با هدف تسلیم کردن نیروهای مقاومت و ساکنان غزه و متوقف کردن مسیر جهاد علیه اشغالگران صهیونیست انجام می‌شود.

سلمی افزود: ما از همین جا اعلام می‌کنیم که هر چقدر هم که این کشتارها تشدید شود مقاومت فلسطین در کمین اشغالگران صهیونیست بوده و کاملاً آماده رویارویی با دشمن صهیونیستی است.

کد مطلب 5923985

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