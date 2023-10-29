دریافت 35 MB کد مطلب 5924330 https://mehrnews.com/x33nsJ ۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۴ کد مطلب 5924330 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۴ پروتکل هانیبال، مجوز آدمکشی پروتکل هانیبال برگرفته از یک داستان تاریخی است که این روزها صهیونیستها به خوبی از آن استفاده میکنند. کپی شد مطالب مرتبط افزایش تعداد دانشآموزان مهارتی/تعاونیهای فرهنگیان را فعال میکنیم برگزاری یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری باید روحیه جهادی را بین جوانان افزایش دهیم شکار ببر اسراییل توسط مقاومت غزه آغاز دور جدید حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران صهیونیست برچسبها فیلم نوشت طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی فلسطین
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