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کد مطلب 5924330
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۴

پروتکل هانیبال، مجوز آدمکشی

پروتکل هانیبال، مجوز آدمکشی

پروتکل هانیبال برگرفته از یک داستان تاریخی است که این روزها صهیونیست‌ها به خوبی از آن استفاده می‌کنند.

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