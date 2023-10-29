برگزاری یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین بلاغی در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: با حمایت ویژه آقای استاندار پس از چهار سال وقفه هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز احیا شده و از هفدهم تا بیست و یکم آبان ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: نمایشگاه کتاب تبریز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شمالغرب کشور و دومین نمایشگاه کتاب پس از تهران به لحاظ گستردگی و استقبال کم نظیر مطرح است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: امسال بیش از ۸۰۰ ناشر داخلی و خارجی با ۷۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

بلاغی افزود: همچنین امسال برای نخستین بار بزرگترین رویداد بین المللی عفاف و حجاب با حضور بیش از یکصد برند عفاف و حجاب از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و لبنان در کنار نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار خواهد شد.

وی برگزاری ده‌ها برنامه با محوریت خانواده و جوانی جمعیت، کارگاه‌های تخصصی و آموزشی، غرفه ویژه روایت آذربایجان با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب، پاویون ویژه فلسطین و غزه با همکاری سازمان اوج، پاویون ویژه کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان، شهرک کودک و نوجوان آرمان و… را ازجمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: برای اولین بار در سطح کشور تبریز میزبان فروش یکپارچه کتاب خواهد بود و طی آن بهترین کتب ناشران از سراسر کشور توسط خانه کتاب و ادبیات جمع آوری شده و در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری یازدهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان همزمان با هجدهمین نمایشگاه کتاب تبریز خبر داد و گفت: یکصد و سی رسانه از استان در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

بلاغی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان در ۵ سالن نمایشگاه بین المللی تبریز برپا خواهد شد و همزمان با آن برای دسترسی آسان دوستداران کتاب در اقصی نقاط استان به آثار ارائه شده در نمایشگاه، نمایشگاه مجازی کتاب نیز برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست وی به چهارده آبان که به نام روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است اشاره کرد و گفت: از مهر ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ میانگین جلسات برگزار شده در شهرستان‌های استان ۸ جلسه بوده و بیشترین آن ۱۲ جلسه مربوط به تبریز و سپس جلفا، اسکو و شبستر بوده است.

وی از تخصیص ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری در شهرستان‌ها با مساعدت استاندار آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: ۴۰ درصد این اعتبار توزیع شده و ۶۰ درصد آن نیز پس از اجرای برنامه‌ها اختصاص خواهد یافت.

در این نشست مطالبی پیرامون هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این موضوع مطرح شد و از سوی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.