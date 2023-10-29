یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عناصر ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل به محله‌های مختلف شهر طولکرم در شمال کرانه باختری یورش برده و تعداد زیادی از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند.

این شبکه گزارش داد که درگیری‌های سنگینی در محورهای مختلف شهر جنین رخ داده و اشغالگران به منازل فعالان و اسرای فلسطینی در این منطقه یورش می‌برند.

در همین رابطه هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۳ فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در منطقه طمون واقع در جنوب طوباس در کرانه باختری زخمی شده اند. همچنین گزارش‌های منتشر شده از شهادت یک جوان فلسطینی در این منطقه حکایت دارد.

نظامیان صهیونیست مانع ورود خودروهای امدادرسان به منطقه بیت ریما در کرانه باختری برای انتقال مجروحان به بیمارستان‌های رام الله شدند.

اشغالگران صهیونیست علاوه بر این، خانه خانواده شهید حسن قطنانی در اردوگاه عسکر قدیم در نابلس را منفجر کردند. در جریان درگیری‌ها در این اردوگاه در شمال کرانه باختری یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.