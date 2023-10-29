به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «فلسطین، دست واحد»، پاسخ قاطع تهرانی‌ها به جنایات رژیم صهیونسیتی است و مردم تهران، دانشجویان و دانش‌آموزان، هر شب مقابل دانشگاه تهران تجمع می‌کنند تا صدای مظلومیت مردم غزه باشند.

اتفاقات دردناکی در فلسطین اشغالی در حال رخ دادن است؛ هواپیماهای اسرائیلی بی‌رحمانه نوار باریک غزه را بمباران می‌کنند و زنان و کودکان مظلومانه به شهادت می‌رسند. در این شرایط، موجی از خشم و نفرت نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی همه آزادی‌خواهان دنیا به ویژه مردم ایران را فرا گرفته است.

این روزها در مقابل دانشگاه تهران اتفاق متفاوتی در حال رقم خوردن است و تعدادی از سازمان‌ها، کانون‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دانشجویی و عموم مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته و رویداد متفاوتی به اسم «فلسطین، دست واحد» را برگزار می‌کنند. این ویژه برنامه با هدف حمایت از مردم مظلوم فلسطین و رساندن پیام مظلومیت آنان به مردم ایران و جهان برگزار می‌شود.

جمعی از دانشجویان، دانش‌آموزان و عموم مردم در قالب اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران گردهم جمع شده و به اجرای برنامه‌هایی نظیر سرودخوانی، جلسات پرسش و پاسخ، دوخت پرچم فلسطین و … می‌پردازند.

همچنین مجموعه غرفه‌هایی در دو پیاده‌رو اطراف دانشگاه تهران، منتهی به خیابان ۱۶ آذر و خیابان قدس برپا شده است که در آن برنامه‌های هنری نظیر خوشنویسی، نقاشی، کتاب‌خوانی و … توسط مردم برگزار می‌شود. در بخش دیگری از این غرفه‌ها نیز روایت یک قرن استعمار و اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل توسط مردم نوشته می‌شود. همچنین تصاویری از جنایات رژیم صهیونیستی توسط ویدئو پروژکتور بر سر درب دانشگاه به نمایش درمی‌آید.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است پویش‌ها و کمپین‌های مختلف مردمی به همت دانشجویان دانشگاه‌های تهران و در حمایت از مردم مظلوم غزه راه بیفتد و در این ویژه برنامه اجرا بشود. همچنین آمادگی اجرای برنامه توسط دیگر نهادها نیز وجود دارد.

یک روبیک بزرگ که تصاویری از مظلومیت مردم فلسطین روی آن نصب شده است، توسط نوجوانان ساخته شده و در مقابل سر درب اصلی دانشگاه تهران نصب شده است. این المان نمادی از جنایت‌های وحشیانه اسرائیل علیه مردم غزه است.

همچنین تصاویر و ویدئوهای این رویداد با هشتگ «غزه در خون» در شبکه‌های مجازی منتشر و ویژه برنامه «فلسطین، دست واحد» هر روز از حوالی بعدازظهر آغاز شده و تا پاسی از شب در مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.