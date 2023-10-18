تجمع مردمی در اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع مردمی در اعلام انزجار از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام همبستگی با مقاومت اسلامی فلسطین با حضور شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.

جنایات رژیم منحوس اسرائیل طی روزهای اخیر، در شامگاه سه‌شنبه به اوج خود رسید و صدها تن از فلسطینان که به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه پناه برده بودند، هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفتند.

در این جنایت، صدها نفر از مردم بی‌گناه که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند. منابع خبری تعداد شهدای این حمله را بیش از هزار نفر برشمرده و آن را فاجعه‌بارترین جنایت صهیونیست‌ها اعلام کرده‌اند.

در پی این فاجعه انسانی و داغدار شدن همه انسان‌ها، به ویژه مسلمانان جهان، با دستور تولیت آستان قدس رضوی، حرم مطهر رضوی رنگ عزا به خود گرفت و بامداد امروز پرچم این آستان مقدس به رنگ مشکی درآمد.

ظهر امروز نیز همزمان با نماز جماعت ظهر و عصر تجمع مردمی در اعلام انزجار از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام همبستگی با مقاومت اسلامی فلسطین در صحن قدس حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.

در این مراسم که با حضور شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه برگزار شد، میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) نوحه سرایی کرد و در ادامه حجت الاسلام والمسلمین رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سخنانی ابعاد جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را تبیین کرد.