به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این تفاهم‌نامه که به امضای سجاد محمدعلی‌نژاد معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و سیدمحمد موسوی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت رسید؛ واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری به سامانه توانیران وزارت صمت متصل می‌شوند.

بررسی، ارزیابی و صدور گواهینامه عمق ساخت به محصولات و خدمات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور در حوزه‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی و صنایع نرم‌افزار توسط وزارت صمت محور این تفاهم نامه همکاری است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار داشت: هم اکنون ۵۴ پارک علم و فناوری و ۲۷۴ مرکز رشد در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که در مجموع ۱۲ هزار واحد فناور و شرکت دانش بنیان در این پارک‌ها مستقرند و ما علاقه‌مندیم ظرفیت خلق شده توسط این افراد نیازهای صنعت را برآورده کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه «برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیاز به تقویت شرکت‌های دانش بنیان است» تصریح کرد: برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان باید از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم و بنگاه‌ها و دستگاه‌های داخلی و دولتی باید خریدهایشان را تا جایی که امکان دارد از محصولات این شرکت‌ها انجام دهند که سبب تقویت واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان شود.

محمدعلی نژاد به سامانه جریان اقتصادی نوین (جان) اشاره کرد و گفت: همه‌ی محصولات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری در این سامانه قرار دارد. در این سامانه با نشان دادن توزیع منطقه‌ای و ظرفیت‌های شرکت‌های مختلف، امکان بهره‌برداری و همچنین خرید و فروش محصول نیز میسر است.

به گفته وی «بازار محصولات» جدی‌ترین و اصلی‌ترین مسئله‌ای است که توسعه حوزه دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لذا باید شرایطی فراهم شود که به محصولات دانش بنیان اعتماد شود و با خریداری آنها سبب گردش مالی و تقویت تولید شویم.

سیدمحمد موسوی معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این آئین گفت: ما امروزه در جایگاه بی‌نظیری در حوزه ساخت داخل در کشور قرار داریم. در تجهیزات پزشکی ۳ میلیارد دلار سهم بازار داریم که یک و نیم میلیارد دلار آن را ایرانی‌ها می‌سازند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه ماشین آلات کشاورزی ۹۵ درصد و در حوزه نفت و گاز ۷۰ درصد محصولات ساخت داخل داریم و همچنین مفتخریم که تمامی تجهیزات پخش آنلاین در داخل کشور ساخته می‌شود.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به اتصال سامانه جان و توانیران اظهار داشت: می‌خواهیم به لحاظ سیستمی کاری کنیم که نیازها از طریق ساخت داخل مرتفع شود و امید داریم که اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخورد.