صدور مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، جلسات ۸۸ و ۸۹ کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست دکتر کشت‌کار قائم‌مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه دوره‌های کوتاه مدت و کمیته شهریه دانشگاه در مهرماه سالجاری برگزار شد.

دکتر وحید بیگدلی ‌راد مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر کارگروه با اعلام این خبر به تشریح اهداف مهم‌ترین دوره‌های مصوب پرداخت و اظهار داشت: دوره تک‌درس فضای دوستدار کودک پس از بحران در استان قزوین به منظور توسعه بیش از پیش ظرفیت‌های ملی در رابطه با حمایت از کودکان در شرایط بحران بوده و همچنین دوره تک درس اصول اپراتوری و سرویس و نگهداری لیفتراک در استان خراسان شمالی به منظور تربیت نیروی ماهر جهت اپراتوری، سرویس و نگهداری لیفتراک است.

وی افزود: دوره کوتاه مدت ارتینگ در شبکه های برق و اتوماسیون صنعتی در استان خوزستان با هدف توانمندسازی در جهت فعالیت‌های طراحی و مهندسی برق و طراحی انواع سیستم‌های ارتینگ است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دوره کوتاه مدت گزارش‌نویسی و ثبت اقدامات مراقبتی سالمندان در مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک در استان تهران نیز به منظور آشنایی و کسب دانش مراقبان با اصول و قوانین مستندسازی در گزارش‌نویسی برگزار می شود.

بیگدلی راد خاطرنشان کرد: در مجموع مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی برای ۴۹ متقاضی در ۲۱ استان صادر شد که این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۱۱ هزار و ۵۸۲ نفر مهارت‌جوی واجد شرایط را دارند.