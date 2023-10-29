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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

یک مقام مسئول خبر داد:

صدور مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

صدور مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور در مهرماه سالجاری صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، جلسات ۸۸ و ۸۹ کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست دکتر کشت‌کار قائم‌مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه دوره‌های کوتاه مدت و کمیته شهریه دانشگاه در مهرماه سالجاری برگزار شد.

دکتر وحید بیگدلی ‌راد مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر کارگروه با اعلام این خبر به تشریح اهداف مهم‌ترین دوره‌های مصوب پرداخت و اظهار داشت: دوره تک‌درس فضای دوستدار کودک پس از بحران در استان قزوین به منظور توسعه بیش از پیش ظرفیت‌های ملی در رابطه با حمایت از کودکان در شرایط بحران بوده و همچنین دوره تک درس اصول اپراتوری و سرویس و نگهداری لیفتراک در استان خراسان شمالی به منظور تربیت نیروی ماهر جهت اپراتوری، سرویس و نگهداری لیفتراک است.

وی افزود: دوره کوتاه مدت ارتینگ در شبکه های برق و اتوماسیون صنعتی در استان خوزستان با هدف توانمندسازی در جهت فعالیت‌های طراحی و مهندسی برق و طراحی انواع سیستم‌های ارتینگ است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دوره کوتاه مدت گزارش‌نویسی و ثبت اقدامات مراقبتی سالمندان در مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک در استان تهران نیز به منظور آشنایی و کسب دانش مراقبان با اصول و قوانین مستندسازی در گزارش‌نویسی برگزار می شود.

بیگدلی راد خاطرنشان کرد: در مجموع مجوز اجرای ۱۲۹ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی برای ۴۹ متقاضی در ۲۱ استان صادر شد که این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۱۱ هزار و ۵۸۲ نفر مهارت‌جوی واجد شرایط را دارند.

کد مطلب 5924448

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