مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو انعقاد تفاهمنامه فیمابین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارگروه دورههای آموزش عالی کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی اولین مجوز برگزاری دورههای کوتاه مدت تخصص محور مبارزه با پولشویی کشور را صادر کرد.
دکتر وحید بیگدلی راد مدیرکل دفتر آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه با اعلام این خبر افزود: جهت اجرایی شدن این تفاهمنامه که با هدف آموزش و توانمندسازی مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و اشخاص علاقهمند به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از طریق تدوین و برگزاری دورههای آموزشی تکپودمان و کوتاه مدت منعقد شده است در هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه دورههای آموزش عالی کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مجوز اولین دوره مبارزه با پولشویی کشور برای مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی هرمزگان صادر شد.
بیگدلی راد گفت: این دوره برای کارکنان گمرک و بنادر استان هرمزگان برگزار می شود و اهدافی همچون آشنایی با فرآیند و مصادیق پولشویی، آشنایی با آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی پولشویی و آشنایی با قوانین و مقررات لازمالاجرای مبارزه با پولشویی را خواهد داشت.
مدیرکل دفتر آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای مهارتی کشور ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابق تفاهمنامه منعقده با مرکز اطلاعات مالی، مرجع مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی برای برگزاری دورههای کوتاه مدت مرتبط با مبارزه با پولشویی است.
سازمانها و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه ساتب به آدرس https://sateb.uast.ac.ir و یا شماره تماس 82776623 اقدام کنند.
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