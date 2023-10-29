۳۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد/ تسهیل اسقاط خودروهای سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام ایدرو، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از انتقال از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صمت عملاً از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: در همان ابتدای امر با توجه به ضعف‌های فراوان سامانه قبلی، اقدام به طراحی سامانه جدید در این حوزه کردیم.

وی یکی از موضوعات اصلی ستاد را تعیین تکلیف کشنده‌های مشمول بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی عنوان کرد و افزود: متأسفانه چندین ماه مالکان این کشنده‌ها بلاتکلیف بودند که به جهت مساعدت با این دسته از رانندگان تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه کشنده با پرداخت عوارض اسقاط وارد فرآیند شماره‌گذاری شدند و بیش از یک هزار دستگاه از این تعداد تاکنون پلاک شدند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: بر اساس اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، تمامی خودروهای سنگین در صورت نبود گواهی اسقاط می‌توانند نسبت به پرداخت عوارض ریالی اقدام کنند.

سالاریه تصریح کرد: با توجه به وجود گواهی اسقاط دیزل به میزان کافی به تمامی واردکنندگان اعلام شده که از این پس باید نسبت به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری اقدام کنند که بدین ترتیب اسقاط کامیون‌های فرسوده از این پس شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به طرح‌های دیگر ستاد نوسازی ناوگان در سال جاری گفت: در طرح جایگزینی ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه اسقاط شدند. همچنین در طرح نقدی بیش از ۱۸ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: در حوزه تاکسی نیز تاکنون بیش از ۴ هزار دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط و نوسازی شدند.

سالاریه با اشاره به اینکه در مجموع در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ برابر و در مقایسه با کل اسقاط سال ۱۴۰۰ حدود ۲ برابر شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با تاکید بر اینکه اولویت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، تصریح کرد: برنامه ریزی‌های جدی در این حوزه در حال انجام است تا مشوق‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود که بزودی در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شود.