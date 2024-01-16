پرداخت تسهیلات به صاحبان خودروهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سالاریه در مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، همه خودروسازان و واردکنندگان موظف هستند برای دریافت مجوز شماره گذاری، (در صورت نبود گواهی اسقاط) نسبت به واریز عوارض اسقاط مربوطه اقدام کنند.

وی گفت: خودروسازان به طور کلی به دو دسته خودروسازان مونتاژی و غیرمونتاژی تقسیم می‌شوند، خودروسازان مونتاژی برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند، اما خودروسازان غیرمونتاژی که شامل خودروهای سواری بالای ۴۰ درصد داخلی سازی، خودروهای تجاری و موتورسیکلت می‌شوند، می‌توانند در صورتی که گواهی اسقاط به اندازه کافی در سامانه وجود نداشته باشد، برای پرداخت ۱.۵ درصدی ارزش خودرو به حساب صندوقی که قانون در نظر گرفته است اقدام و مجوز شماره گذاری دریافت کنند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: از ابتدای امسال که مسؤولیت این کار به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده سپرده شده، تعدادی از خودروها با پرداخت عوارض ۱.۵ درصدی (عوارض نقدی) و تعدادی هم با ارائه گواهی اسقاط، شماره گذاری شده‌اند.

سالاریه می‌گوید: خوشبختانه در آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به زودی تصویب خواهد شد، پیش بینی‌های لازم انجام شده که گواهی اسقاط به اندازه کافی تولید شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی‌های سال آینده نیز این است که گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود خواهد داشت و حتی همه خودروهایی که قبلاً می‌توانستند در صورت نداشتن گواهی اسقاط، عوارض نقدی را پرداخت کنند، دیگر به آن هم نیازی ندارند، بر این اساس به خودروسازان هم اعلام کرده‌ایم به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در آینده به سمت پرداخت عوارض گواهی اسقاط پیش نروند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: قرار است از مبالغی که از عوارض نقدی (عوارض ۱.۵ درصدی) در حساب صندوقی که پیش بینی شده جمع شده، بعد از گردش خزانه داری کل، به صاحبان خودروهای فرسوده تسهیلاتی ارائه شود.