به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره جیب‌بری و سرقت تلفن‌های همراه شهروندان که بیشتر در اتوبوس‌های بی آرتی شهر تهران رخ می‌داد طرح جامع و عملیاتی مقابله با سارقان جیب بر با استفاده از کلیه امکانات توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان با شناسایی هویت و چهره سارقان آنها را در یک عملیات پلیسی در حال پرس زنی در محدوده خیابان‌های تختی و استاد معین تهران دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: متهمان که در مواجه با مدارک و مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف نداشتند، به جرم خود مبنی بر جیب‌بری در اتوبوس‌های بی آرتی و مراکز پر ازدحام اعتراف کردند.

سردار ولی پور گودرزی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده به ۲۳ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در اتوبوس‌های بی آرتی اعتراف کردند اظهار داشت: متهمان اظهار کردند اموال مسروقه را به مالخران خیابان مولوی فروخته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در خاتمه با اشاره به اینکه دستگیری مالخران اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد به شهروندان توصیه کرد، از قرار دادن کیف و گوشی تلفن همراه خود در جیب پشت شلوار خودداری کرده و در مکان‌های شلوغ مانند مراکز خرید، زیارتگاه‌ها، اتوبوس‌های بی آر تی و مکان‌های تفریحی هوشیاری خود را حفظ کرده و مراقب افرادی که در اطرافشان هستند بوده و مواظب اموال با ارزش درون کیف و جیب خود باشند.