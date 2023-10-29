رژیم غاصب اسرائیل از هیچ رفتار غیرانسانی ابایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی بعد از ظهر یکشنبه در اجتماع مادران و کودکان آذربایجان غربی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با عنوان فریاد عروسک‌ها در ارومیه، اظهار کرد: مادران و کودکان عروسک به دست آذربایجان غربی هم صدا با تمام آزادی خواهان جهان برای حمایت از مردم مظلوم غزه به پا خواستند و با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از جنایت‌های رژیم کودک کش صهیونیستی نشان دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی مرگ بر اسرائیل را به معنای مرگ بر تجاوزگری و جنایت‌های بشری دانست و گفت: رژیم منحوس صهیونیستی شر مطلق است و در طول سالیان گذشته جنایت‌های متعددی را از این رژیم سفاک دیده‌ایم.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه رژیم منحوس صهیونیستی با در دست داشتن امپراطوری رسانه‌ای غرب سعی در تحریف حقایق و عوض کردن جای مظلوم و ظالم دارد افزود: رژیم منحوس صهیونیستی رژیمی است که بیش از ۷۵ سال جنایت‌های خود را علیه فلسطینیان تکرار می‌کنند و از این جنایت‌ها و رفتارهای غیر انسانی نیز ابایی ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: امروز رسانه‌های صهیونیستی از مجاهدین خلق حمایت می‌کنند که بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را قتل عام کردند و هر جا فساد است، شما رد پای اسرائیل و یهود را می‌بینید.

مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان غربی نیز در این آئین گفت: امروز زنان و کودکان با شرکت در این برنامه این مهم را به اثبات رساندند که همواره پشتیبان مردم مظلوم غزه هستند.

نیر الهامی اضافه کرد: این بانوان و کودکان امروز در این مکان اجتماع کرده‌اند تا بگویند که خونی که از فلسطینیان می‌چکد خون ماست و هر اشکی که آنان می‌ریزند، مثل اشکی است که مادران ایرانی می‌ریزند.

مادران و کودکان ارومیه‌ای در یک حرکت خودجوش با اجتماع خود در حسینیه ثارالله ارومیه با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین، یک صدا شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

در این حرکت فرهنگی که با حضور دانش آموزان، کودکان، مادران و حتی مادربزرگ‌های ارومیه‌ای برگزار شد، حاضران با سر دادن شعارهای ضدصهیونیستی و ضداستکباری در حمایت از مردم مظلوم و جنگ زده فلسطین فریادهای حمایت از مظلوم سر دادند.

در این مراسم کودکان این شهر با عروسک‌های خود در این مکان حاضر شده بودند تا مراتب همدلی خود را با کودکان غزه و فلسطین اعلام کنند؛ آنان با بلند کردن عروسک‌های خود و پرچم‌های فلسطین و حماس به یاد کودکان شهید غزه حمایت خود از ستم دیدگان ابراز کردند.

امضای طومار حمایت از مردم مظلوم غزه و اجرای سرود مقاومت و تئاتر از دیگر برنامه‌های این آئین بود.