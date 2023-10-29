به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قطع اینترنت و خطوط تلفن در بخشهایی از نوار غزه بار دیگر قطع شد.
منابع خبری از نوار غزه گزارش دادند که رژیم صهیونیستی از ساعاتی قبل بار دیگر خطوط اینترنت و تلفن در بخشهایی از نوار غزه به ویژه در شمال آن را قطع کرده است.
پیش از این، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده بود که تل آویو با قطع راههای ارتباطی و خطوط اینترنت در غزه تلاش میکند جنایات و فجایع دسته جمعی خود را در این منطقه پنهان کند.
در همین راستا عفو بین الملل نیز خواهان وصل مجدد شبکههای اینترنتی در نوار غزه و راههای ارتباطی در این منطقه به صورت فوری شد تا گروههای امدادرسان بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
سندیکای خبرنگاری فلسطین نیز هشدار داده بود که رژیم صهیونیستی با قطع اینترنت و راههای ارتباطی به دنبال ارتکاب کشتارهای بیشتر در نوار غزه است.
اینترنت و خدمات گوشی همراه جمعه شب پس از حملات هوایی صهیونیستها در غزه قطع شد و در نتیجه سازمانهای خبری و گروههای امدادی قادر به ارتباط با کارکنان خود نبودند و «یونیسف»، صندوق کودکان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و هلال احمر همگی از عدم توانایی برای برقراری ارتباط با کارکنانشان در غزه خبر دادند. با این حال، شبکه المیادین روز گذشته گزارش داد که با وصل شدن جزیی شبکه اینترنت در برخی مناطق غزه حجم کشتارها و جنایات رژیم صهیونیستی طی ۲ شب گذشته نمایان شده است.
نظر شما