به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت ماه رمضان و دهه تکریم و تعظیم مساجد ظرفیت مساجد در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را بی‌بدیل دانست و گفت: تقویت قرارگاه ملی مسجد برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در فعالیت‌های مساجد مورد تاکید است.

حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه ماه رمضان فرصت ویژه‌ای برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد است، گفت: برگزاری محافل قرآنی و جلسات آموزشی تا خدمات اجتماعی و کمک به نیازمندان، مساجد می‌توانند نقش محوری و اثرگذار ایفا کنند.

فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و رسانه‌ای در ماه رمضان

حاجتی با اشاره به برنامه‌های ستاد کانون‌های مساجد بیان کرد: آموزش مستمر امامان جماعت، فعالان مسجد و مربیان قرآنی، تقویت شبکه اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای برنامه‌های مسجد، موجب افزایش مشارکت مردم و اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی در ماه رمضان می‌شود.

وی افزود: مساجد ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌ای بی‌نظیری دارند که می‌توانند به توسعه فرهنگ همدلی، خیرخواهی و تربیت دینی جوانان کمک کنند و پیام‌های دینی و اجتماعی این ماه را به جامعه منتقل کنند.

مساجد و مدیریت افکار عمومی در ماه رمضان

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان تصریح کرد: در شرایطی که فضای مجازی و رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی دارند، مساجد می‌توانند روایت درست فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خیریه را ارائه دهند و با بهره‌گیری از رسانه‌ها، حضور موثر خود را در جامعه گسترش دهند.

وی تاکید کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، آموزش فعالان مسجد و پوشش رسانه‌ای مناسب است تا در ماه مبارک رمضان ظرفیت مساجد به بهترین شکل ممکن برای رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه استفاده شود.

وی با اشاره به رخدادهای اخیر و نقش مساجد در مدیریت بحران‌ها گفت: مساجد می‌توانند ضریب اثرگذاری برنامه‌ها را چند برابر کنند و در ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریت افکار عمومی نقش کلیدی دارند. ظرفیت مردمی و شبکه گسترده مساجد در محلات، هیچ اداره یا نهاد دیگری در کشور ندارد.

مسجد؛ پایگاه اجتماعی و نقش‌آفرین در بحران‌ها

حجت‌الاسلام حاجتی با تاکید بر جایگاه مساجد در تحولات اجتماعی و فرهنگی افزود: تاریخ نشان داده دشمنان همواره امکانات بیشتری داشته‌اند، اما نصرت الهی شامل حال مومنان شده است. مساجد به عنوان پایگاه اجتماعی و فرهنگی می‌توانند مدیریت بحران و حفاظت از جامعه را تقویت کنند.

وی ادامه داد: مساجد علاوه بر ظرفیت فیزیکی، ظرفیت انسانی و شبکه مردمی دارند که در امور فرهنگی، تربیتی و رسانه‌ای قابل استفاده است. آموزش مستمر کارگزاران، امامان جماعت و فعالان مسجد، تقویت رسانه محلی و اطلاع‌رسانی دقیق موجب افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌شود.

حاجتی با اشاره به رخدادهای اخیر در رشت تصریح کرد: در جریان حوادث و اعتراضات محلی، مساجد و ظرفیت مردمی آن‌ها مانع بروز خسارات گسترده شدند و نشان دادند شبکه مساجد می‌تواند امنیت اجتماعی را حفظ کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران‌ها ایفا کند.

قرارگاه ملی مسجد؛ هماهنگی و پشتیبانی

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان درباره ساختار قرارگاه ملی مسجد توضیح داد: قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مساجد، کاهش موازی‌کاری‌ها و مشخص شدن متولیان هر مسجد ایجاد شده است.

وی افزود: در این ساختار، سازمان تبلیغات اسلامی مسئول آموزش کارگزاران و فعالان مسجد، مدیریت حوزه‌های علمیه مسئول تربیت امام جماعت، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه رکن هدایت راهبردی، سازمان اوقاف و امور خیریه پشتیبانی سخت‌افزاری، سازمان بسیج مستضعفین سازماندهی کنشگران مردمی، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایندگی دولت و پشتیبانی رسانه‌ای را بر عهده دارد.

حاجتی تاکید کرد: در سطح استان و شهرستان، مدیران محلی، امامان جمعه و رابطان کانون‌ها به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند تا هر مسجد تحت مدیریت مشخص باشد و کارکرد آن با حاکمیت هماهنگ شود.

وی همچنین به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: رصد، جمع‌آوری و انتشار اخبار مسجد موجب افزایش شفافیت، آگاهی عمومی و مشارکت مردمی می‌شود. آموزش خبرنگاران مسجدی و اتصال آن‌ها به رسانه‌ها، ظرفیت محلات را در راستای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اطلاع‌رسانی تقویت می‌کند.

توجه به فضای مجازی و رسانه در جامعه امروز

حاجتی با بیان اهمیت رسانه در مدیریت افکار عمومی اظهار داشت: فضای مجازی امروز ابزار اصلی شکل‌دهی افکار عمومی است و دشمن از آن برای تاثیرگذاری بر جامعه استفاده می‌کند. مساجد باید با بهره‌گیری از رسانه‌ها، روایت درست فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را منتقل کنند و حضور موثر خود را در این فضا تقویت کنند.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق، آموزش و ایجاد شبکه رسانه‌ای مسجدی موجب می‌شود ظرفیت مردمی و فعالیت‌های مسجد چند برابر اثرگذاری داشته باشد و پیام فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به صورت گسترده به جامعه منتقل شود.