هوای اصفهان سومین روز پیاپی برای عموم شهروندان ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه هشتم آبان ماه با میانگین ۱۵۴ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان‌های ۲۵ آبان، میرزا طاهر و فرشادی با ۱۵۷، میدان انقلاب و کردآباد با ۱۶۶، بزرگراه خرازی با ۱۷۲، دانشگاه صنعتی با ۱۶۷، خیابان‌های فیض و رودکی با ۱۵۲، رهنان و خیابان زینبیه با ۱۵۵، سپاهان شهر با ۱۵۱ و ولدان با ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۱۲۶ و بولوار کاوه با ۱۱۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. سه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در خیابان‌های احمدآباد، پروین اعتصامی و استانداری کماکان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۷۶ و شاهین شهر با ۶۹ AQI قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۶۶ AQI ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز اعلام کرده است که تا روز سه‌شنبه ۹ آبان به دلیل سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و بالارفتن شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی استان ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.