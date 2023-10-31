جایزه بهترین بازیکن سال آسیا در انتظار فوتسالیست ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهترین‌های سال فوتبال آسیا در بخش‌های مختلف در دوحه قطر گرد هم می‌آیند تا بدین ترتیب پس از چهار سال وقفه مراسم برترین‌های سال آسیا سه‌شنبه (۹ آبان) برگزار شود. از ایران مهدی طارمی در لیست بهترین لژیونر، مسلم اولادقباد و سعید احمد عباسی در لیست بهترین بازیکن فوتسال و محمدامین حزباوی در لیست بهترین بازیکن جوان سال آسیا حضور دارند.

ایران آقای فوتسال آسیا

در بخش فوتسال نام‌های مسلم اولادقباد و سعید احمدعباسی دو ملی‌پوش ارزنده ایران در این لیست دیده می‌شود.

مسلم اولادقبا یکی از نامزدهای مرد سال فوتسال آسیا و از شاخص‌ترین بازیکنان فعلی فوتسال ایران است که در تیم پالما اسپانیا توپ می‌زند. او در سال ۲۰۲۲ بهترین بازیکن جام ملت‌های آسیا شد و با تیم پالما به مقام قهرمانی اروپا دست پیدا کرد. هرچند او به علت مصدومیت بازی نیمه نهایی و فینال اروپا مقابل اسپورتینگ را از دست داد، اما با شش پاس‌گل جزو برترین پاسورهای اروپا لقب گرفت و از بازیکنان مؤثر پالما در قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های اروپا بود.

هرچند تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ در بازی فینال با نتیجه سه بر دو از ژاپن شکست خورد اما اولادقباد به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات شد.

سعید احمد عباسی دیگر ملی پوش فوتسال ایران هم در لیست بهترین بازیکنان سال فوتسال آسیا حضور دارد. او در تیم «وینیا آلبالی والدپنیاس» در لیگ برتر فوتسال اسپانیا بازی می‌کند. سعید احمد عباسی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ هم در ترکیب تیم ملی فوتسال ایران حضور داشت و عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

رقیبی سرسخت از شرق آسیا

گیلرمه کوروموتو از ژاپن رقیب این دو ایرانی در کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا است. او با ۳۷ سال سن دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ژاپن است و در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ عنوان بهترین دروازه‌بان را از آن خود کرد.

او یک بازیکن سه ملیتی است. اصالتی ژاپنی-ایتالیایی دارد اما در برزیل بزرگ شده است و فوتسال را در در این کشور آغاز کرده است. او در ۱۸ سالگی به ایتالیا نقل مکان کرد و به تیم ملی زیر ۲۱ سال ایتالیا هم دعوت شد.

«کوروموتو» در سال ۲۰۲۰ برای آنکه بتواند در تیم ملی ژاپن بازی کند از ملیت ایتالیایی خود کناره‌گیری کرد و از آن سال دروازه‌بان سامورایی‌ها است.

او به واسطه انتخاب به عنوان بهترین دروازه‌بان جام ملت‌های آسیا و قهرمانی ژاپن در این مسابقات می‌تواند رقیب سرسختی برای دو ایرانی این لیست باشد.

حال باید دید جایزه‌ویژه سالنی بازهای قاره کهن امسال به کدام تیم تعلق خواهد گرفت.