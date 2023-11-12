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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

اعلام زمان قرعه کشی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۴

اعلام زمان قرعه کشی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۴

زمان قرعه کشی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۴ از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۴ از ۱۷ تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ (۲۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) به میزبانی تایلند برگزار می‌شود.

به همین منظور مراسم قرعه کشی این مسابقات روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۵ به وقت محلی در کوالالامپور (مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا) برگزار می‌شود.

سیدبندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سید اول: تایلند، ایران، ژاپن و ازبکستان

سید دوم: کویت، تاجیکستان، عربستان و ویتنام

سید سوم: عراق، بحرین، کره جنوبی و میانمار

سید چهارم: افغانستان، استرالیا، چین و قرقیزستان

لازم به توضیح است، تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله مقدماتی با تیم‌های قرقیزستان، مالدیو و لبنان به رقابت پرداخت و با سه پیروزی به عنوان تیم صدرنشین به جام ملت‌های فوتسال آسیا راه پیدا کرد.

کد مطلب 5936648
بهنام روان پاک

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