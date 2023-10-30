تعیین ۸ حوزه کلیدی در زمینه پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در دهمین همایش ملی پدافند غیرعامل که صبح امروز (دوشنبه) در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به لزوم پدافند غیرعامل، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمانی تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشتند تا این سازمان در جهت همپایی آمادگی دفاعی در بخشهای کشوری و لشکری و مصونسازی زیرساختهای حیاتی کشور فعالیت کند.
سردار جلالی ادامه داد: قانون مصوب مجلس در جهت این بود که ضعفهای موجود در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل برطرف شود؛ لذا کمیته ملی پدافند غیرعامل بهعنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در این حوزه، مصوبات لازم را ابلاغ میکند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ضمانت اجرایی تصمیمات این کمیته در قانون تعیین شده است، افزود: تصمیمات کمیته ملی پدافند غیرعامل با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ میشود و برای همه دستگاههای لشکری و کشوری لازمالاجراست.
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف مسئولیت اجرا در دستگاههای ملی بر عهده دستگاهها و در استانها برعهده استانداران است و پدافند غیرعامل در این خصوص فقط نظارت، هدایت و سیاستگذاری را برعهده دارد. فصل جدیدی را با استفاده از قانون و ظرفیتهای قانونی تعیین شده میتوانیم داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد: رویکرد جاری در پدافند غیرعامل بدینگونه است که نظامات و دستورالعملها را تصویب و ابلاغ میکند که اجرای این نظامات نقشه راهی برای پدافند غیرعامل و دستگاههای مختلف است؛ بنابر این تصمیمات کمیته ملی پدافند غیرعامل نقشه راه فعالیتهای این سازمان است؛ لذا باید نظامات پدافند غیرعامل بهصورت منظم بهروزرسانی شود که این کار انجام میشود.
ویافزود: ۱۵ حوزه با اهمیت بالا و هشت حوزه کلیدی در عرصه پدافند غیرعامل تعریف و در این رابطه تکالیفی برای تمامی دستگاهها تعریف شده است؛ در این دستورالعمل مرکز تنظیم مقررات و حفاظت از زیرساختها و تکالیف ۱۵ حوزه مورد اشاره تعیین شده است؛ بنابراین ضمن مشخص شدن تکالیف دستگاهها، برای هر حوزه تخصصی نیز برنامه خاص آن دستگاه مشخص شده است که البته باید به تصویب کمیته ملی برسد.
وی با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح مغز متفکر نیروهای مسلح در بخش کشوری است، اظهار داشت: برای دستگاههای مختلف تکالیفی برای برگزاری رزمایش تعیین شده از این روی، امسال توسعه رزمایشها را خواهیم داشت؛ همچنین در ۹ حوزه نظامات پدافند غیرعامل را هم تدوین کردیم.
وی درباره جنگ در غزه هم عنوان کرد: امروز جنگی نابرابر نظامی میان ملت دو میلیونی واقع در غزه با ظرفیتهای نشأت گرفته از خود مردم و رژیمی که تلفات گرفتن و نسل کشی را رویکرد خود قرار داده را شاهدیم؛ موضوع غزه موضوعی انسانی است که جلوی افکار عمومی رژیم صهیونیستی نسل کشی میکند و انگار وجدان عمومی در این رابطه به خواب رفته است.
سردار جلالی گفت: رژیم صهیونیستی در فضای مجازی به دنبال آن است تا با استفاده از ابزارهای آن جای ظالم و مظلوم را با هم تغییر دهد؛ بدین صورت که در فضای مجازی، فلسطینیها را تروریست و صهیونیستها را مدافع منافع خود معرفی میکنند.
وی گفت: صهیونیستها هر حساب کاربری حماس را در فضای مجازی فیلتر میکنند به عنوان مثال در توییتر ۸۵۰ هزار حساب را که روزانه درباره حماس مطالبی را منتشر میکردند، فیلتر کردند.
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