همکاری معاونت علمی و فدراسیون فوتبال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این نشست که با حضور مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، محمودی لموکی، معاون حقوقی و مجلس معاونت علمی، ابراهیمی، سرپرست مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در محل فدراسیون برگزار شد، طرفین بر همکاری مشترک در زمینه فوتبال تاکید کردند.

در این جلسه مدیران فدراسیون فوتبال اعلام آمادگی کردند که از توانایی‌های شرکت‌های دانش بنیان در تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز ورزشکاران استفاده کرده و زمینه را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه و حل مسائل موجود فراهم کنند.

مدیران معاونت علمی نیز اعلام کردند که بسیاری از گره‌هایی که در مسائل اجتماعی از جمله فوتبال وجود دارد به دست فناوران و نوآوران کشور قابل گشایش است و معاونت علمی آماده است وفق دستور معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اقدام کند.

در این نشست مقرر شد کمیته مشترکی برای آغاز همکاری‌های مشترک و پیگیری آن تشکیل شود و زمینه را برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه های مورد نیاز فدراسیون از جمله چمن هیبرید، لباس‌های ورزشی نوین، کمک داور ویدیویی و ... فراهم کند.

گفتنی است؛ روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری اخیرا دستور داده بود کمک به حل مسائل مهم ورزش کشور در دستور کار مجموعه معاونت علمی قرار گیرد.