سارقان مامورنما در کرج به دام افتاد

سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال گزارش‌های شهروندان مبنی بر سرقت و زورگیری توسط سرنشینان یک دستگاه سواری با شیوه معرفی خود به عنوان مأمور، بلافاصله ساز و کارهای پلیس برای دستگیری متهمان آغاز شد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت، محل مخفی شدن این مجرمان مشخص و عملیات ویژه ای در این راستا طراحی و اجرا شد.

این مقام انتظامی گفت: در اقدام ضربتی و به موقع پلیس ۲ نفر از متهمان این جرم دستگیر تعداد قابل توجهی گوشی هوشمند مسروقه از آنها کشف شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۰ فقره سرقت در پوشش مأمور، خاطرنشان کرد: با شناسایی مالباختگان پرونده، این افراد به همراه متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.