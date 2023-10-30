به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی نصر، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه مصرف نان برای هر نفر در کشورمان به طور میانگین ۳۲۰ گرم در روز است، گفت: نان به طور متوسط ۴۰ درصد از انرژی روزانه مورد نیاز مردم را تأمین می‌کند که این امر، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه گندم به عنوان ضروری‌ترین کالای اساسی است.

وی افزود: شرکت بازگانی دولتی ایران علاوه بر مدیریت خرید گندم، تصدی تأمین سایر کالاهای اساسی شامل برنج، روغن و شکر مورد نیاز کشور را نیز بر عهده دارد.

نصر با اعلام اینکه گندم با قیمت تضمینی هر کیلو گرم ۱۵ هزار تومان و با هزینه تبعی ۵۰۰ تومان برای هر کیلو گرم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است، اظهار کرد: گندم‌های خریداری شده با صرف یارانه‌ای بسیار سنگین با قیمت هر کیلو گرم ۶۶۵ تومان برای تولید آرد یارانه به فروش می‌رسد و هر کیلو گرم آرد با قیمت ۸۵۰ تومان برای مصارف نانوایی‌ها تأمین می‌شود و در واقع دولت سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم مورد نیاز کشور پرداخت می‌کند.

گندم هیچ کشاورزی روی دستش نماند

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تشریح فعالیت‌های زنجیره گندم، آرد و نان کشور توضیح داد: در زنجیره تأمین گندم کشور، ۷۲۰ هزار کشاورز محصول خود را به بیش از ۱۱۰۰ مرکز خرید این محصول تحویل دادند که سهم هر کشاورز به طور متوسط بیش از ۱۴ تن گندم بود و در طول فصل خرید، هیچ کشاورزی نداریم که محصولش روی دستش مانده و موفق به فروش محصول خود نشده باشد.

وی از ارسال گندم خریداری شده برای استحصال آرد به ۴۰۰ کارخانه آردسازی در سراسر کشور خبر داد و گفت: پس از تولید آرد، این فرآورده پرمصرف توسط شبکه گسترده حمل و نقل به ۸۲ هزار واحد نانوایی در اقصی نقاط کشور ارسال می‌شود تا نانوایی‌ها بدون هیچ‌گونه کمبودی از موجودی آرد مورد نیاز، از تولید پایدار نان برخوردار باشند.

نصر اهمیت و ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی و سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ریل‌پایه را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی برای مصارف کشور، تأمین و توزیع شده و به عبارتی، روزانه ۷۰ هزار تن کالا از طریق ۳ هزار وسیله نقلیه سنگین از مبادی تأمین، تولید و ذخیره‌سازی به مقاصد مورد نظر ارسال شده تا به دست مصرف‌کنندگان برسد.