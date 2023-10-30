متن پیام اسیران زن اسراییلی خطاب به نتانیاهو+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، قسام پیام شماری از اسرای زن اسراییلی در غزه به نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی را پخش کرد.

در این پیام خطاب به سران رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آمده است: بنیامین نتانیاهو سلام، ما ۲۳ روز است که اینجا در اسارت حماس هستیم، دیروز خانواده‌های اسرا کنفرانس خبری برگزار کردند و ما می‌دانیم که قرار بود آتش‌بس اعلام شود و تو باید ما را آزاد می‌کردی، تو وعده دادی که ما را آزاد می‌کنی، با این حال ما از شکست سیاسی و امنیتی و نظامی تو در رنج و عذابیم، به سبب شکست هفتم اکتبر که تو مسبب آن بودی، زیرا حتی یک نظامی هم در آنجا نبود و کسی به کمک ما نیامد، کسی آنجا از ما دفاع نکرد، ما شهروندانی بی‌گناه و ساده هستیم، شهروندانی که به دولت مالیات می‌دهیم، ما اکنون اینجا در اسارت هستیم، بدون هیچ شرطی، تو ما را می‌کشی، آیا می‌خواهی همه ما را به قتل برسانی؟ تو از ارتش می‌خواهی ما را به قتل برساند، آیا بس نیست که همه را نابود کردی؟ آیا بس نیست که بسیاری از شهروندان اسرائیلی کشته شدند؟ همین الان ما را آزاد کن، شهروندان و اسرای آن‌ها (فلسطینیان) را آزاد کن، ما را آزاد کن، همه را آزاد کن، ما می‌خواهیم نزد خانواده‌هایمان بازگردیم، همین الان… الان... الان.