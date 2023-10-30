به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع فلسطینی از حملات موشکی مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین در قدس اشغالی و شنیده شدن صدای چندین انفجار در این مناطق خبر دادند.
مقاومت فلسطین در پاسخ به بمباران جنونآمیز نوار غزه، شهرکهای صهیونیستنشین اطراف قدس را هدف حمله موشکی قرار داد.
منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در غرب قدس به صدا درآمده است.
منابع عبری زبان از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی خبر دادند.
همچنین شهرکهای صهیونیستنشین اطراف غزه هدف حمله راکتی گروههای مقاومت فلسطین قرار گرفتند.
از سوی دیگر سرایا القدس اعلام کرد که مجاهدان فلسطینی در شرق محله زیتون برای خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی کمین کرده و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.
همچنین سرایا القدس بیان کردند که مبارزان مقاومت هم اکنون در حال مقابله با نیروهای اشغالگر اسرائیلی جهت ممانعت از پیشروی آنها به سمت محله زیتون هستند.
از سوی دیگر گردانهای قسام اعلام کرد که شهر اشغالی بئر السبع را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه هدف حمله راکتی قرار داده است.
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