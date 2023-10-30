نتانیاهو: آتش بس به معنای تسلیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی خواهان آزادی بی‌قید و شرط اسرای صهیونیست شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به ناتوانی این رژیم در برابر مبارزان فلسطینی با طرح ادعاهایی عوام فریبانه مدعی شد: دو بار با خانواده‌های اسرا دیدار کردم و من نیز اندوه و نگرانی آن‌ها را حس می‌کنم!

وی بدون اشاره به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان مدعی شد حماس باید بازخواست شود!

نتانیاهو نسبت به عدم پافشاری بسیاری از دوستان رژیم صهیونیستی بر محکومیت عملیات حماس علیه صهیونیست‌ها ابراز تأسف کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به وحشی‌گری‌های این رژیم در حق فلسطینیان مدعی شد که رژیم صهیونیستی تا زمان دستیابی به پیروزی، به آن چه ایستادن در برابر وحشی‌گری خواند ادامه خواهد!

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که حماس باید به تاریخ بپیوندد و هدف حذف حماس، صهیونیست‌ها را متحد خواهد کرد!

گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.