به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالحسین بیات در نشست شورای عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به بازدید از تأسیسات طرح ایران ال‌ان‌جی اظهار کرد: هرکدام از بخش‌های ایران ال‌ان‌جی که تکمیل شود در چارچوب برنامه «خلق منابع پایدار» برای سهامداران قرار خواهد گرفت، از این رو پس از درآمدزایی از نیروگاه تولید برق، امسال و اوایل سال آینده نیز مخازن ال‌پی‌جی و ان‌جی‌ال به بهره‌برداری خواهند رسید و تا رسیدن واحدهای شیرین‌سازی و مایع‌سازی به مرحله تولیدی، قابل‌بهره‌برداری توسط صنایع متقاضی خواهند بود.

وی ادامه داد: به امید خدا پس از راه‌اندازی واحدهای اصلی طرح، نیروگاه تولید برق و مخازن، مأموریت پیش‌بینی‌شده در برنامه اصلی را انجام خواهند داد. برنامه استفاده از بخش‌های تکمیل‌شده تا تحقق مرحله اصلی بدین منظور است که از سرمایه‌گذاری، بیشترین استفاده و بهره‌وری انجام شود.

رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه ال‌ان‌جی نیاز و اولویت کشور است، گفت: پروژه ایران ال‌ان‌جی بسیار طولانی شده است، از این رو پیچیدگی خاصی دارد، اما برای این موقعیت نیز طراحی مهندسی و اقتصادی وجود دارد که به‌طور حتم کار این طرح با توان داخلی نهایی خواهد شد.

خلق منابع پایدار

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از محل سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری، انجام تعهدات به جامعه ذی‌نفعان را محقق می‌کند. در دو سال گذشته این گروه اقتصادی موفق به تأمین هم‌زمان منابع برای مستمری‌ها و شتاب‌بخشی به پروژه‌ها شد. شتاب‌بخشی به طرح‌ها از آن منظر اهمیت مضاعف دارد که در سال‌های پیشرو جمع قابل‌توجهی از شاغلان به جامعه ذی‌نفعان صندوق‌ها می‌پیوندند، بنابراین، برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار مستمری‌ها و پرداختی‌ها از هم‌اکنون در دست اجراست.

رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت سه‌شنبه و چهارشنبه (دوم و سوم آبان‌ماه) برای سومین مرتبه در دو سال گذشته از طرح‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در عسلویه بازدید کرد.

پیشرفت طرح الفین کنگان تا پیش از آغاز به‌کار دولت سیزدهم ۵۸ درصد بود، اما ظرف ۲ سال اکنون پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی دارد، همچنین پتروشیمی سروش مهستان ۱۸ درصد پیشرفت داشت که ظرف دو سال اخیر از مرز ۷۶ درصد گذشته است، پتروشیمی نگین مهستان نیز ۱۳ درصد پیشرفت داشت که اکنون با گذشت دو سال شاهد پیشرفت بیش از ۷۱ درصدی هستیم.

طرح ایران ال‌ان‌جی که از طرح‌های راکد گذشته بود با اتخاذ تدابیر نو در دو سال گذشته در فهرست طرح‌های فعال و در حال اجرا قرار گرفته و هم‌اکنون پیشرفت ۵۲ درصدی را تجربه می‌کند.