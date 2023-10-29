شمارش معکوس برای تکمیل رینگ شرقی شبکه گاز کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز، رضا نوشادی در بیان اهمیت پروژه ۱۷۶ کیلومتری «خط لوله گاز دوراهی دشتک - نهبندان» گفت: این پروژه از جمله پروژه‌های اولویت‌دار صنعت گاز است که به لطف روحیه جهادی همکاران با قدرت به‌پیش می‌رود، زیرا مراحل طراحی، مناقصه، شناخت پیمانکار و امضای قرارداد آن در مدت زمان یک ماه انجام شد و اکنون که در هشتمین ماه اجرای آن هستیم از ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده که رکوردی حیرت‌آور است.

وی با بیان اینکه این پروژه ۳۶ اینچ از منطقه دوراهی دشتک در نزدیکی زابل آغاز می‌شود و تا شهر نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی ادامه دارد، افزود: مرحله دوم این پروژه نیز در دستور کار است تا خط لوله یادشده به شهر سربیشه برسد و با تکمیل رینگ شرقی شبکه گاز کشور، بی‌شک دیگر شاهد افت فشار گاز در فصل سرد سال در خراسان جنوبی نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با قدردانی از احساس مسئولیت نظام مهندسی و پیمانکاری صنعت گاز که با درک و انگیزه بالای خود در پشتیبانی همه‌جانبه از این پروژه سنگ تمام گذاشتند و یکی از نصاب‌های توسعه شبکه را در شرق کشور رقم زدند، اظهار کرد: در سایه این تلاش‌های ستودنی، زمینه تبادل دوجانبه گاز بین شبکه گاز شمال شرق و جنوب شرق کشور مهیا می‌شود.

تولید ۴۲ هزار تن لوله در کمترین زمان ممکن

مجید علیپوری، مجری طرح خطوط لوله گاز هفتم و یازدهم سراسری گاز نیز یکی از ارکان موفقیت پروژه خط لوله گاز «دوراهی دشتک - نهبندان» را تأمین لوله موردنیاز در سریع‌ترین زمان ممکن برشمرد و توضیح داد: در این پروژه ۵۲ هزار تن اسلب در کارخانه فولاد مبارکه در کمترین زمان ممکن تهیه شد و به‌منظور تبدیل تختال به ورق به کارخانه فولاد اکسین انتقال یافت.

وی ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند تبدیل اسلب به ورق، سرانجام ۴۲ هزار تن ورق موردنیاز برای ساخت لوله‌های ۳۶ اینچ در کارخانه اکسین با استاندارد API-5L-X65 تولید شد و بلافاصله برای ساخت لوله به کارخانه‌های لوله‌سازی صفا و ماهشهر انتقال یافت.

مجری طرح خطوط لوله گاز هفتم و یازدهم سراسری گاز در پایان گفت: تکمیل فرآیند ساخت اسلب، ورق و لوله در بازه زمانی کوتاه، مهر تأییدی بر وجود هماهنگی و چابکی زنجیره ساخت در صنعت گاز کشور است که این مهم، نویدبخش تلألو توانایی شرکت‌های داخلی در ایفای تعهدات قراردادهای خارجی با مشخصات فنی و کیفیت بین‌المللی است.