به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، عبدالحسین بیات اظهار کرد: درباره طرح ایران ال‌ان‌جی با توجه به بدعهدی طرف‌های خارجی و بی‌مهری‌هایی که در این سال‌ها اتفاق افتاده است، در عمل این طرح از حالت طبیعی پیشرفت و توسعه خود خارج شده بود و در این دولت با ایجاد سازوکارهای مناسب قفل‌ها و گره‌های موجود در این پروژه برطرف شده و اکنون این طرح با پیشرفت ۵۲ درصدی در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: در این دولت بخشی از طرح به بهره‌برداری رسید. نیروگاه ایران ال‌ان‌جی هم‌اکنون توان تولید ۸۱۰ مگاوات دارد که می‌تواند به شبکه تزریق کند.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: در باره طرح ایران ال‌ان‌جی ما به‌صورت مرحله به مرحله در حال تکمیل طرح هستیم و مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع مرحله‌ای است که باید تکمیل شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها امیدواریم تا نمیه نخست سال آینده مخازن ذخیره‌سازی هم به بهره‌برداری برسند.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت افزود: از دیگر مراحل تکمیل این طرح، واحد شیرین‌سازی این مجموعه است که طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد. در این طرح واحدی که نسبت به سایر واحدها از برنامه عقب‌تر است، واحد مایع‌سازی است که در تلاش هستیم در صورت تأمین منابع مالی آن، این واحد هم در دستور کار قرار بگیرد.

بیات اظهار کرد: یکی دیگر از طرح‌هایی که ما در حال تکمیل آن هستیم، طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ است که گازهای مشعل منطقه دهلران را جمع‌آوری خواهد کرد. این طرح تا پایان سال یا اردیبهشت‌ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: عمده سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با توجه به حرفه‌ای بودنش در صنعت نفت، بالای ۷۸ درصد در زمینه صنعت نفت بوده و بقیه آن در حوزه‌های ساختمان، بیمه و بورس و دیگر حوزه‌های مالی است.