سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه فاطمه صغری طالبی ۵۳ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

کبد و کلیه های این ایثارگردر بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد.