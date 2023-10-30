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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۵

سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

یزد- با ایثار یک هموطن دیگر سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه فاطمه صغری طالبی ۵۳ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

کبد و کلیه های این ایثارگردر بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد.

کد مطلب 5926128

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