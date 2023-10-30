سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه فاطمه صغری طالبی ۵۳ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
کبد و کلیه های این ایثارگردر بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد.
یزد- با ایثار یک هموطن دیگر سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه فاطمه صغری طالبی ۵۳ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
کبد و کلیه های این ایثارگردر بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد.
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