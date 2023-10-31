دانش آموزان بسیجی نقش مهمی در خنثی سازی توطئه دشمن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از دانش آموزان بسیجی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی ضمن گرامیداشت این هفته اظهار کرد: دانش آموزان در طول انقلاب اسلامی پیشگام در عرصه‌های مختلف بوده‌اند.

وی با بیان اینکه تعلیم، تربیت، اخلاق، کرامت، آموزش و پرورش از ارکان رسالت‌های انقلاب اسلامی است، افزود: امروز دشمنان انقلاب به نقش مهم دانش آموزان در پیشبرد اهداف انقلاب پی برده‌اند و با راه انداختن جنگ شناختی به دنبال سرگرم کردن این قشر تأثیرگذار در فضای مجازی است.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به اینکه دانش آموزان بسیجی و نخبگان نوجوان نقش مهمی در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان دارند، بیان کرد: بر همین اساس ایجاد هم افزایی فرهنگی در میان مدرس، خانه و مسجد ضرورت دارد.

عاشوری با تأکید بر اینکه دانش آموزان بسیجی سفیران فرهنگی در جبهه فرهنگی انقلاب مدارس هستند، اضافه کرد: لازم است در این برهه از زمان دانش آموزان بسیجی با حضور فعالانه در مدارس انگیزه و امید را در بین همکلاسی‌ها و دوستان خود تقویت کنند.

دوران جنگ یک کارخانه انسان سازی بود

وی با بیان اینکه در این عصر که با جنگ ترکیبی دشمن روبه‌رو هستیم رسالت معلمین بسیار سنگین‌تر از گذشته است، تصریح کرد: امروز جهاد تبیین در مدارس بسیار واجب است زیرا دشمن روی قشر دانش‌آموز تمرکز کرده است.

عاشوری با تاکید بر اینکه مجموعه بسیج جزو شاهکارهای امام راحل بود، ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس مشاهده کردید، جبهه‌های ما به مانند مدارسی بود که همه اقشار جامعه در آن حضور داشتند.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اینکه دوران جنگ یک کارخانه انسان سازی بود، اضافه کرد: ۳۶ هزار دانش آموز و شهدای دیگر مصداق این جمله بوده و جبهه نیز به مانند یک مدرسه در جامعه ما تأثیرگذار بوده است.

عاشوری با بیان اینکه بسیج یک ارتشی بی انتها و بسیار می‌تواند در عرصه‌های مختلف نقش آفرین باشد، افزود: بنابراین در این زمان دشمن با جنگ باورها و اعتقادی ورود کرده و مقابله با آن تلاش همه اقشار را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت رشت از لحاظ امکانات و سرانه آموزشی ما مناسب نیست، ادامه داد: دولت سیزدهم واقعاً مصمم است تا این مشکلات را برطرف کند و در این خصوص تلاش مضاعف دارد.