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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۴

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل؛

کارگاه آموزشی مقابله با حمله احتمالی ملخ صحرایی در دیلم برگزار شد

کارگاه آموزشی مقابله با حمله احتمالی ملخ صحرایی در دیلم برگزار شد

بوشهر- مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی ترویجی رصد، پایش، ردیابی و کنترل حمله احتمالی ملخ صحرایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی صبح سه‌شنبه در این کارگاه، مناطق پراکنش ملخ صحرایی در دنیا و از جمله استان بوشهر، نوع تکثیر و محیط رشد و پوشش گیاهی مناسب برای هجوم ملخ و فاز مهاجر را تشریح کرد.

وی بیان کرد: بر اساس پیش آگاهی‌های انجام شده از سوی داده‌های فائو و مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با وجود بارش مناسب در استان‌های جنوبی کشور به دلیل شرایط دمایی و بارش بیشتر از نرمال در پاییز و زمستان امسال در شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا احتمال ورود و هجوم ملخ‌های صحرایی به کشور ایران از جمله استان بوشهر زیاد است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ردیابی دقیق و آمادگی برای مبارزه با هرگونه ملخ‌های صحرایی و بومی در استان‌ها بسیار ضروری است.

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان رصد، پایش، ردیابی و کنترل حمله احتمالی ملخ صحرایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دیلم با تدریس احمد سبحانی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با حضور جمعی از کشاورزان تشکل‌های بخش کشاورزی شوراهای روستاها دهیاران و بخشدار بخش مرکزی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در راستای آموزش، بیولوژی و رفتار شناسی ملخ صحرایی، رصد، پایش، ایجاد آمادگی و اتخاذ شیوه‌های مناسب مبارزه با ملخ صحرایی برگزار شد.

کد مطلب 5926195

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