رزمایش مقابله با آفت ملخ صحرایی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت ردیابی دقیق و روزانه آفت در تمامی عرصههای کشاورزی، مرتعی، دشتها و سواحل استان گفت: این ردیابی نیازمند کمکهای لجستیکی، خودرویی، پشتیبانی و پرسنلی دستگاههای مرتبط برای تدارک امکانات مبارزه است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: تجربه موفق سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داد که مشارکت و همکاری مؤثر تمامی دستگاهها توانست کنترل موفق این آفت را در سطح استان رقم بزند.
سبحانی گفت: اکنون که بیش از چهار سال از آخرین حمله ملخ صحرایی گذشته است، هرچند تدارک امکانات از جمله تأمین سموم، سمپاشها و ادوات مبارزه انجام شده، اما هماهنگی و برنامهریزی بین دستگاهی برای ردیابی، پایش و مبارزه با این آفت و بسیج همه امکانات همچنان ضروری است.
وی بیان کرد: انجام رزمایشهای میدانی میتواند میزان آمادگی استان را در مواجهه واقعی با حمله ملخ محک بزند و مشکلات موجود را آشکار سازد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: رزمایش پیشرو علاوه بر نمایش توانمندیهای استان، ظرفیت آن را در برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاهی به معرض نمایش خواهد گذاشت.
نظر شما