ستاد مقابله با آفات نباتی در استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با مهندس مریم جلیلیمقدم، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با اشاره به شرایط اقلیمی استان اظهار کرد: استان بوشهر از نظر زمان و الگوی کشت تفاوت زیادی با مناطق شمالی و مرکزی کشور دارد و بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت استان، بهویژه در حوزه تولید گوجهفرنگی خارج از فصل بهار و تابستان، در فصل پاییز و زمستان است.
وی افزود: کشت خارج از فصل که معمولاً از اوایل پاییز آغاز میشود و تا فروردین ادامه دارد و به دلیل شرایط جوی، هزینه تمامشده بالاتری دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت پیشگیری و مدیریت بحرانهای احتمالی در بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به تهدیداتی مانند هجوم ملخهای صحرایی به مزارع کشاورزی، تشکیل و فعالسازی ستادهای مقابله و اطلاعرسانی بهموقع به کشاورزان امری ضروری و در این راستا ستاد مقابله با هجو م ملخهای صحرایی در استان تشکیل شده است.
زارع با بیان اینکه کشاورزی استان بوشهر فراتر از نیازهای داخلی استان عمل میکند، گفت: سالانه علاوه بر تولید محصول استراتژیک گندم، بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجهفرنگی خارج از فصل و حدود ۲۰۰ هزار تن خرما در استان تولید میشود که بخش قابل توجهی از آن علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور، به بازارهای صادراتی نیز اختصاص مییابد.
وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت تولیدی، علاوه بر تقویت امنیت غذایی کشور، نقش مهمی در اشتغال و پایداری معیشت کشاورزان استان دارد و به همین دلیل، حمایت تخصصی و همکاری نزدیک سازمانهای مسئول، از جمله سازمان حفظ نباتات کشور، برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار بوشهر بر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی در مقابله با بحرانها و آفات گیاهی تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است هر زمان هشدارها و توصیههای تخصصی از سوی دستگاههای مرتبط مانند سازمان حفظ نباتات، هواشناسی و جهاد کشاورزی بهموقع به کشاورزان منتقل شده، همکاری و اجرای آن با استقبال و همراهی جدی بهرهبرداران همراه بوده است.
