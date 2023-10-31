اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمانشاه تا پایان هفته

محمدعلی زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانهای ناپایدار به تناوب از امروز سه شنبه تا جمعه، جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار داده و در بعضی ساعات سبب رعدوبرق و بارشهایی در استان میشود.
وی با اشاره به اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان کرمانشاه، افزود: این هشدار برای روزهای ۹ تا ۱۲ آبان ماه اعلام شده است.
سرپرست هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: بارش در روز پنجشنبه از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.
زورآوند با اشاره به بارش باران و احتمالاً رعدوبرق، بیان کرد: منطقه اثر سامانه بارشی کل استان کرماشاه بویژه نیمه شرقی و نواحی شمالی است.
وی ادامه داد: لغزندگی جادهها، کندی در تردد وسائط نقلیه، احتمال آبگرفتگی معابر از مخاطرات احتمالی است.
سرپرست هواشناسی کرمانشاه گفت: احتیاط در رانندگی و فعالیتهای کوه نوردی، پاکسازی کانالها و آبراههها، جمع آوری ادوات و محصولات حساس به بارش، عدم برپا کردن چادرهای مسافرتی در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، هشدار به موقع از طریق رسانههای محلی و سایر اقدامات پیشگیرانه از توصیههای انجام گرفته است.
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