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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است

مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به شرایط بحرانی نوار غزه، گفت که فاجعه‌ای انسانی و به‌شدت هولناک در این باریکه در حال وقوع است.

نبنزیا گفت: زمان آن فرارسیده تا (آنچه در غزه رد حال رخ دادن است) را این‌طور توصیف کنیم؛ فاجعه‌ای هولناک در اراضی اشغالی، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در حال وقوع است.

وی تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله، شمار قربانیان در نوار غزه از ۸ هزار نفر تجاوز کرده و نیمی از آن ها، زنان و کودکان هستند. بیش از ۲ هزار نفر نیز همچنان زیر آوار هستند و بالغ بر ۲۱ هزار تن نیز زخمی شده‌اند و در عین حال، شمار افرادی که مجبور به کوچ شده‌اند نیز به ۱.۶میلیون نفر می‌رسد.

دیپلمات ارشد روسیه همچنین با اشاره به شمار بالای قربانیان در بین کارکنان سازمان ملل حاضر در مناطق درگیری، تاکید کرد: این ارقام وحشتناک ساعت به ساعت در حال افزایش است. از تمام کارکنان نهادهای بشردوستانه در منطقه که در شرایط فاجعه‌بار فقدان نیازهای اولیه شامل کمک‌های پزشکی، تا سرحد مرگ تلاش می‌کنند، سپاسگزاریم.

کد مطلب 5926485

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 1
      پاسخ
      روسیه خودش ازکشورهای متجاوزه حق نداره درباره کشورهای دیگه اظهار نظر کنه

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