به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، پل بریستو، یکی از مشاوران حوزه وزارتی این کشور را به دلیل اینکه خواستار «آتش‌بس دائم» در غزه شده بود، از سمتش برکنار کرد. این درخواست در حالی است که لندن از درخواست برای پایان جنگ و خشونت در نوار غزه خودداری و تنها به «وقفه‌های محدود به منظور ورود کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین» بسنده کرده است!

بریستو که عضو حزب محافظه‌کار پارلمان انگلیس است، چند روز پیش در نامه‌ای به سوناک، مصرانه خواستار آتش‏‌بس طولانی‌مدت در نوار غزه شد؛ درخواستی که در نهایت به برکناری وی از سمتش به عنوان مشاور خصوصی پارلمان در وزارت علوم انگلیس منجر شد.

یکی از سخنگویان دفتر نخست وزیر انگلیس با اشاره به قانونی که تمام مقامات دولتی را به حمایت از تمام سیاست‌های کابینه دولت ملزم می‌کند، گفت: پل بریستو پس از اظهاراتش که با «اصول» مسئولیت جمعی همگام نبود، خواستار استعفا از پست دولتی‌اش شد.

سوناک خلاف بریستو، آشکارا از اقدامات جنایاتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه حمایت کرده و ضمن مخالفت با آتش‌بس دائمی، صرفاً به «وقفه‌های» کوتاه و موقتی به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه بسنده کرده است!

مشخصاً از نگاه سوناک و کابینه او، «اصول مسئولیت جمعی» به معنای حمایت تمام و کمال از رژیم صهیونیستی و حملات وحشیانه این رژیم علیه غیرنظامیان نوار غزه است!؛ رژیمی که پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه صهیونیست‌ها، با حمله نوار غزه تاکنون بیش از ۸ هزار نفر شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده است.