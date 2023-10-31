چند روز پس از عملیات غافلگیرانه حماس، مقامات سیاسی آمریکا راهی سرزمین‌های اشغالی شدند و حمایت‌های گسترده نظامی خود از اسرائیل را جهت کمک کردن به جنایات این رژیم کودک‌کش افزایش دادند.