چند روز پس از عملیات غافلگیرانه حماس، مقامات سیاسی آمریکا راهی سرزمینهای اشغالی شدند و حمایتهای گسترده نظامی خود از اسرائیل را جهت کمک کردن به جنایات این رژیم کودککش افزایش دادند.
نظرات
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انشا الله موشکهای ساخت ایران هم ی روز میریزه رو. سر اسرائیل
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لعنت بر تو بایدن که از سگ هم کمتری تو اصلا انسان نیستی و حرام زاده ای بیش نیستی نتانیاهوی حرام زاده تو هم یک آشغال عوضی هستی تو اصلا انسان نیستی کثافت کثافت
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لعنت خدا بر اونهایی که به خاطر پول املاکشان را به این کثافتها واگذار کردند بعد هم با بی غیرتی جلوی آنها را موقع عصب کردن املاک نگرفتند که حالا اینگونه در معرض بمبهای این کثافتها قرار بگیرند
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از آئین یهود غیر ازاین انتظار نداشته باشید!!!🤣🤣🤣🤣 دیروز ناکازاکی، هیروشیما و... امروز غزه، سوریه، عراق، افغانستان و...
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لعنت خداوند بر اسرائیل و آمریکا و انگلیس و حامیانشون الهی آمین
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مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا جنایت کار وغارت گر ًد بشریت مرگ بر حامیان رژیم صهیونیستی مرگ بر کور و کر ولال مدعیان حقوق بشر
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خدا لعنتشون کنه چقدر دوست دارم نابودی اسرائیل و ببینم
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