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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

وزیر خارجه عمان: اسراییل مرتکب جنایت جنگی شده و باید محاکمه شود

وزیر خارجه عمان: اسراییل مرتکب جنایت جنگی شده و باید محاکمه شود

وزیر خارجه عمان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی شده و باید محاکمه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان در سخنان امروز خود تاکید کرد: ما از جامعه بین الملل می‌خواهیم در خصوص اقدامات اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه تحقیقات لازم را به عمل آورده و اسرائیل را محاکمه کند.

وی در ادامه افزود: تاریخ به ما یاد داده که دفاع از خود، نسل کشی و هدف قرار دادن بی گناهان را توجیه نمی‌کند.

وزیر خارجه عمان تصریح کرد: ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و رساندن این کمک‌ها به دست ساکنان این منطقه بر اساس قوانین بین المللی جنایت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اقدامات نظامی اسرائیل برای دفاع از خود غیرضروری بوده و تمام کشورها هدف قرار دادن غیرنظامیان را محکوم می‌کنند.

بدر البوسعیدی تاکید کرد: محاصره غزه جنایت جنگی به شمار می‌رود. بیرون راندن اجباری ساکنان غزه از شمال این منطقه به سمت جنوب آن زمینه سازی برای نسل کشی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مسقط خواهان تحقق فوری آتش بس در غزه با نظارت سازمان ملل است.

کد مطلب 5926431

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