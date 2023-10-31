فیلمبرداری «کوکتل مولوتف» به پایان رسید/ رونمایی از نخستین تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «کوکتل مولوتف» به کارگردانی حسین دوماری، تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور، نویسندگی احمد رفیع‌زاده و سرمایه‌گذاری و مجری طرحی علی مجیدی به پایان رسید.

«کوکتل مولوتوف» روایتی کمدی از دهه ۵۰ است.

امین حیایی، احمد مهرانفر، ستاره پسیانی با حضور یکتا ناصر و پژمان جمشیدی، علیرضا استادی، سیاوش چراغی‌پور، نیلوفر کوخانی، شادی خلیلی، محمد نیکبخت، سعید امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

مراحل فنی «کوکتل مولوتف» همزمان آغاز شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، طراح صحنه: محمدرضا شجاعی، طراح لباس: مجید لیلاجی، صدابردار: سعید زند، طراح گریم: عباس عباسی، مدیر برنامه‌ریزی: رضا بختیاری، دستیار یک کارگردان: هانیه بساتینی، مدیر تولید: نادر اژدری، منشی صحنه: مرجان تاجیک، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار، پشت صحنه: نرگس صلاح‌ورزی، مدیر تدارکات: وحید اژدری، عکاس: احمدرضا شجاعی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.