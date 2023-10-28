همکاری پژمان جمشیدی در «کوکتل مولوتف»/ تولید ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ساخت فیلم سینمایی «کوکتل مولوتف» به تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور، نویسندگی احمد رفیع‌زاده و کارگردانی حسین امیری دوماری در حالی تیر ماه امسال از سوی سازمان سینمایی صادر شد که این پروژه در حال حاضر در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.

حسین امیری دوماری کارگردان و فیلمنامه نویسی است که پیش از این همکاری‌های مشترکی را با پدرام پورامیری در نگارش فیلمنامه‌های «شنای پروانه»، «ما همه با هم هستیم» و مجموعه نمایش خانگی «یاغی» تجربه کرده و ۲ فیلم سینمایی «جان‌دار» و «یادگار جنوب» هم با کارگردانی مشترک آن‌ها به سرانجام رسیده بود.

«کوکتل مولوتف» اولین پروژه مستقل امیری دوماری محسوب می‌شود که برخلاف تجربه‌های قبلی او در سینمای اجتماعی، حال و هوایی کمدی دارد.

تصویربرداری این فیلم که پژمان جمشیدی در آن ایفای نقش می‌کند، این روزها در شهرک غزالی تهران در جریان است.