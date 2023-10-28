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۶ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۱

به کارگردانی حسین دوماری رقم خورد؛

همکاری پژمان جمشیدی در «کوکتل مولوتف»/ تولید ادامه دارد

همکاری پژمان جمشیدی در «کوکتل مولوتف»/ تولید ادامه دارد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «کوکتل مولوتف» به کارگردانی حسین دوماری با نقش‌آفرینی پژمان جمشیدی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ساخت فیلم سینمایی «کوکتل مولوتف» به تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور، نویسندگی احمد رفیع‌زاده و کارگردانی حسین امیری دوماری در حالی تیر ماه امسال از سوی سازمان سینمایی صادر شد که این پروژه در حال حاضر در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.

حسین امیری دوماری کارگردان و فیلمنامه نویسی است که پیش از این همکاری‌های مشترکی را با پدرام پورامیری در نگارش فیلمنامه‌های «شنای پروانه»، «ما همه با هم هستیم» و مجموعه نمایش خانگی «یاغی» تجربه کرده و ۲ فیلم سینمایی «جان‌دار» و «یادگار جنوب» هم با کارگردانی مشترک آن‌ها به سرانجام رسیده بود.

«کوکتل مولوتف» اولین پروژه مستقل امیری دوماری محسوب می‌شود که برخلاف تجربه‌های قبلی او در سینمای اجتماعی، حال و هوایی کمدی دارد.

تصویربرداری این فیلم که پژمان جمشیدی در آن ایفای نقش می‌کند، این روزها در شهرک غزالی تهران در جریان است.

کد مطلب 5916175
زهرا منصوری

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